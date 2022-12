Ratgeber Wie kann man Alterswarzen im Gesicht am besten entfernen? Ich (w, 62) habe seit kurzem drei Warzen am Rücken und zwei im Gesicht. Letztere stören mich sehr. Meine Kosmetikerin sagt, es handle sich um Alterswarzen. Können diese entarten? Was kann ich dagegen tun? Prof. Dr. med. Christoph Brand* Jetzt kommentieren 01.12.2022, 16.56 Uhr

Alterswarzen, in der Fachsprache seborrhoische Keratosen genannt, gehören zu den häufigsten Hautveränderungen. In unseren Breitengraden sind etwa 60 bis 70 Prozent der Menschen von diesen gutartigen Tumoren betroffen, Männer leicht mehr als Frauen.

Anders als echte Warzen werden seborrhoische Keratosen nicht durch Viren verursacht, und sie sind auch nicht ansteckend.

Wie es der Name sagt, treten Alterswarzen mit zunehmendem Alter gehäuft auf, teils machen sie sich aber auch bereits bei 20-Jährigen bemerkbar.

Trotz ihrer Häufigkeit weiss man über ihre Entstehung eher wenig. Vereinfacht gesagt, handelt es sich um eine Verhornungsstörung der Haut, die höchstwahrscheinlich in oft auch familiär bedingt ist. Auch Sonnenlicht könnte laut Studien zur Entstehung von Alterswarzen beitragen, gesichert ist das aber nicht.

Seborrhoische Keratosen können mit Ausnahme von Handinnenflächen und Fusssohlen am ganzen Körper auftreten, bevorzugt sind Kopf (u.a. Schläfenregion), Brust und Rücken. Dass Menschen gleich dutzendweise von Alterswarzen betroffen sind, ist keine Seltenheit. Die Hauttumoren haben meist einen Durchmesser von 0,5 bis 1 cm, sie können aber auch grösser ausfallen. Das Farbspektrum reicht von hautfarben-gelblich über graubraun bis zu schwarz. Auch die Form kann sehr unterschiedlich sein: flach, erhaben, knotig, pigmentiert, wuchernd, aber praktisch immer scharf begrenzt, fast wie aufgeklebt auf der Haut.

Diese Warzen sind immer gutartig

Teils entstehen recht eigenartige Gebilde, welche Betroffene ängstigen können. Seborrhoische Keratosen sind aber immer gutartig und entarten nicht. Weil sie zudem nur selten jucken, schmerzen oder gar bluten, sind sie primär kein medizinisches, sondern ein kosmetisches Problem.

Obwohl man seborrhoische Keratosen nicht zwingend behandeln muss, empfehle ich trotzdem, sie fachärztlich beurteilen zu lassen. Insbesondere bei flachen Warzen sollte ein Hautkrebs (u.a. malignes Melanom) ausgeschlossen werden können. Die Diagnose seborrhoische Keratose lässt sich mit dem Auflichtmikroskop meist einfach stellen, im Zweifelsfall gibt eine histologische Untersuchung Aufschluss.

Alterswarzen kann man theoretisch selber entfernen, durch Wegkratzen oder Abrubbeln mit einem Peelinghandschuh, manchmal fallen sie auch von selber ab. Ich empfehle Ihnen aber, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, unter anderem wegen der Gefahr von Entzündungen und einer Narbenbildung.

In der dermatologischen Praxis sind drei Verfahren gängig: Vereisen (Kryotherapie), Abschaben (Kürettage) und als neueste und teuerste Methode die Laserbehandlung. Die drei Verfahren sind ungefähr gleich wirksam. Da häufig keine medizinische Indikation besteht, wird die Warzenentfernung nicht immer von der Krankenkasse getragen. Leider haben es seborrhoische Keratosen an sich, dass sie häufig erneut auftreten, wenn auch nicht unbedingt an derselben Stelle, wo bereits eine entfernt wurde.

* Prof. Dr. med. Christoph Brand ist Facharzt/Chefarzt für Dermatologie und Venerologie