Ratgeber Wie kann ich meine Knie für den Sport stärken? Ich (w, 46) verspürte diesen Herbst beim Wandern vermehrt Knieschmerzen beim Bergabgehen. Da die Skisaison bereits vor der Türe steht, mache ich mir Sorgen, dass meine Knie nicht mehr fit sind. Was kann ich tun? Irène Brechbühl* Jetzt kommentieren 01.11.2021, 12.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die von Ihnen beschriebenen Knieschmerzen kommen sehr häufig vor. Die Ursache für die Schmerzen muss aber nicht zwingend das Abwärtsgehen sein, auch wenn dieses oft als schlecht für die Knie angesehen wird.

Irene Brechbühl

Ein Grund solcher Beschwerden kann zum Beispiel auch die Ermüdung der vorderen Oberschenkelmuskulatur sein. Da diese bereits vom Aufwärtswandern erschöpft ist, werden die Gelenke bergab nicht mehr vollständig unterstützt. Somit muss das Kniegelenk alles selbst auffangen und seine Bänder und Gelenkkapseln sowie das Bindegewebe werden stärker beansprucht. Folge davon: Die Kniescheibe wird zu stark angepresst und es kommt zu Schmerzen.

Als Direkthilfe beim Bergabgehen ist die richtige Technik entscheidend. Die Muskulatur muss den Schwung abbremsen, sprich, man darf sich nicht einfach ins Knie «fallen lassen». Die Knie sollten nicht nach innen knicken – weder beim Auf- noch beim Abwärtswandern, denn dies begünstigt sowohl Abnutzung als auch Verletzungen. Achten Sie bewusst darauf und gönnen Sie sich und Ihren Knien immer wieder eine Pause. Sicher sind auch Wanderstöcke hilfreiche Stützen für unterwegs. Grundsätzlich empfehle ich, genügend Erholungspausen in die Route einzuplanen, auch beim Abwärtsgehen.

Stabil, stabiler, am stabilsten

Neben der Schulter ist das Knie das instabilste Gelenk. Für die Ski- und Wandersaison schützen Sie Ihre Knie am besten, indem Sie die umliegende Muskulatur kräftigen. Gut trainierte Muskeln ermüden nicht so schnell und dämpfen die Stösse ab. Zudem kann man so übermässiger Abnutzungen, Arthrose und Verletzungen vorbeugen. Lassen Sie sich bei Unsicherheit für ein ideales Knietraining in einem Fitnessstudio fachgerecht beraten.

Beispielsweise ist die Spiraldynamik eine hervorragende Methode, um Fehlstellungen zu korrigieren, und die richtigen Muskelketten werden gekräftigt oder gedehnt. Die ergonomisch richtige Gelenkbewegung wird angestrebt. Schmerzen bei Belastung rühren oft von den Muskeln her. Hier lohnt es sich, eine Faszienrolle auszuprobieren. Da unser Bewegungsapparat aber eine gesamtheitliche «Maschinerie» ist, sollten Ausdauer und Koordination sowie die Beweglichkeit das Training abrunden.

Fuss- und Beckenstellung sind entscheidend

Fehlstellungen, Verletzungen, Überbelastungen, Inaktivität oder Entzündungen können auf Dauer zu Arthrose führen. Machen sich die ersten Abnützungserscheinungen an den Knien bemerkbar, heisst das Motto: in Bewegung bleiben und die Muskeln auftrainieren. Die Kniegelenke übermässig zu schonen, macht nämlich alles nur noch schlimmer.

Auch die Fuss- und Beckenstellung sind entscheidend, denn das Kniegelenk liegt genau dazwischen, und es macht, was Fuss und Becken vorgeben – fast wie eine Marionette. Daher sollten gegebenenfalls bei Beschwerden auch die Fussstellungen und Beckenaufrichtung kontrolliert und verbessert werden.

* Irène Brechbühl ist Standortleiterin bei Migros-Fitnesspark,

www.migros-fitness.ch