Mikrofasertücher: Wie nutzt und entsorgt man sie?

Um Mikrofasertücher kommt man heute fast nicht mehr herum. Was ist das Besondere an diesen Tüchern? Wie wende ich sie richtig an? Und nicht zuletzt: Was ist mit dem Mikroplastik, das durch diese Tücher ins Wasser gelangt?

Monika Neidhart * Jetzt kommentieren 07.11.2021, 14.00 Uhr