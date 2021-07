Ratgeber Wie geniesse ich Tapas so gut wie in Spanien? Was eigentlich sind Tapas? Meine Tochter schwärmt seit einer Spanienreise davon. Eignen sich Tapas nur als Vorspeise oder auch als Hauptgang? Und wie geniesst man sie am besten? Herbert Huber* 09.07.2021, 13.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Herbert Huber.

Tapas sind Appetithäppchen, welche in Bars und Bodegas zu Wein oder Bier serviert werden. Früher einmal waren diese kostenlos. Man wollte damit den Getränkekonsum ankurbeln. Aber das ist angesichts des heutigen Gesundheitsbewusstseins und der Vorschriften betreffend Alkoholgehalt im Blut und am Steuer keine besonders gute Idee mehr.

Um die Entstehung der Tapas ranken sich viele Legenden. Eine der glaubwürdigen ist, dass man die Getränkegläser zugedeckt hat, damit keine Insekten hineinfallen. Die Deckel (tapas) bestanden meistens aus einer Brotscheibe und mussten beschwert werden, um nicht vom Winde verweht zu werden. Anfänglich geschah dies mit Oliven oder einem Wursträdchen. Mit der Zeit sorgte Einfallsreichtum für stetige Weiterentwicklung. Kreative Tapas wurden bald einmal separat serviert. Diese sind heute ein wesentlicher Bestandteil der spanischen Küche. Wie fröhliche Lieder verbreiteten sich die Variationen durch die kulinarisch geprägten Regionen Spaniens. Man muss kein professioneller Koch sein, um köstliche und originelle Tapas zuzubereiten. Zu einem Apéro oder gar als Hauptmahlzeit – beides ist möglich.

Tapas vor dem Fernseher während der EM? Dass Spanien nicht mehr mit im Spiel ist, lassen wir mal aussen vor. Generell sei davon abgeraten, bei diesen oft die Nerven strapazierenden Matches mit Saucen zubereitete Tapas zu konsumieren. Denn fällt ein Tor oder pfeift der Schiedsrichter wieder einmal in die falsche Richtung, könnte das mit Sauce veredelte Häppchen Hemd oder Hose bekleckern oder gar an der Wand landen.

Mit Rohkost oder Fleisch

Die «Mise en Place» für die Zubereitung: Welche Tapas soll es geben? Mit Rohkost, vegetarisch, mit Fleisch, Fisch oder Geflügel? Oder mit authentischen spanischen Produkten? Serrano-Schinken oder Pata Negra? Chorizo oder Gambas?

Wie serviert? Was warm, was kalt, was frittiert, gebacken oder aus dem Ofen? Tapas sollten nie «frigorkalt» serviert werden, denn dabei geht der Geschmack verloren. Das Besteck? Minigabel, Minilöffel – und die Finger.

Ideen: Getoastete mini Weissbrotscheiben (gibt es fixfertig bei den Grossverteilern) mit Forellenmousse bestreichen. Artischockenbödeli mit Serrano-Schinken und Oliven ohne Stein kombinieren. Champignonköpfe mit Chorizo-Paprikaschoten-Püree füllen. Würzige Pouletspiessli (Satay) oder Spiessli mit Meeresfrüchten servieren. Auf Pouletflügeli (mit oder ohne Sauce zum Tunken) setzen oder auf Riesenkrevetten – mit Speck umwickelt und gebraten. Geflügel- oder Maiskroketten munden auch. Im Ei gedrehte Zucchetti- oder Auberginenscheiben schmecken lauwarm prima. Brüsseler Blätter lassen sich mit Blauschimmelkäse-Mousse füllen. Frittierte Calamaresringli sind ein weiterer Tipp. Oder Guacamole (Avocado-Dip) in kleinen Schälchen serviert.

Tapas sind nicht nur vor dem Fernseher während eines Fussballspiels ein echtes Vergnügen. Mit Tapas kann man die persönliche kulinarische Kreativität ankurbeln. Mit etwas Vorarbeit, aber weniger Stress während des Essens.

*Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier