Ratgeber Wie gelingt mir eine tolle Polenta? Jetzt im Februar beginnt man so langsam, an eine sommerschöne Silhouette zu denken. Konkret: Ich möchte etwas Diät halten. Eine Freundin meinte, ich solle doch mal Polenta kochen. Hätten Sie mir Tipps dazu? Herbert Huber* 13.02.2021, 14.00 Uhr

«Mais isch gsund, macht gross und stark. Uusgässe wird jetzt und basta.» So oder ähnlich versuchte mein Vater, mir die mir als Kind so verhasste Polenta schmackhaft zu machen. Wahrscheinlich hätte ich lieber Pasta serviert bekommen als ein «basta» gehört. Doch leider blieb mir nichts anderes übrig, als brav die trockene Polenta aufzuessen. Nun, nach dem Krieg gab es halt ab und zu Nahrhaftes statt Luxuriöses.

Meine kindlichen Abneigungen haben sich jedoch längst ausgewachsen. So zählt heute eine im gusseisernen «Chessi» über dem Feuer gerührte Polenta – zusammen mit einem kräftigen Voressen – zu meinen Favoriten. Oder Polenta mit Steinpilzen. Oder Polenta ganz einfach mit Käse überbacken.

Die Ureinwohner Mexikos wussten das einfach anzubauende Getreide offenbar ebenso zu schätzen wie wir heute. Es hat sich dort im Lauf der Zeit zur Lebensgrundlage entwickelt. Als Christoph Kolumbus 1496 von seiner zweiten Expedition nach Spanien zurückkehrte, brachte er «Maiskörner» mit, in indianischer Sprache «mahiz» genannt.

So wurde Mais auch in Spanien angebaut, und er verbreitete sich innerhalb weniger Jahrzehnte über den gesamten Mittelmeerraum. Dies besonders in der Türkei – ein Grund, weshalb man dem Mais den Namen «grano turco» oder «Türkischkorn» verpasste. Noch heute wird in der Ostschweiz, vor allem im Rheintal, der heute im Projekt «Culinarium» eine Wiedergeburt erlebende Ribelmais als «Türggeribel» bezeichnet.

Im Italien des 17. Jahrhunderts wiederum war Mais ein Armeleuteessen. Abschätzig bezeichneten die Süditaliener ihre nördlichen Landesgenossen als «Polentoni» – denn im Süden wurde Polenta auch an die Schweine verfüttert.

Polenta im Päckli

Die Zubereitung von Polenta ist von der Convenience Food Küche längst entdeckt worden. So kauft man heute Polenta im Päckli, streut den Inhalt ins siedende Wasser oder in die Bouillon, rührt kurz um und lässt den Brei auf reduzierter Hitze ziehen, mischt sodann noch etwas Reibkäse darunter – und fertig. «Fertig lustig», hätte ich fast geschrieben.

Denn natürlich ziehe ich die traditionelle Zubereitung vor. Diese ist zwar kräfteraubend und schweisstreibend. Vor allem, wenn man Polenta über dem offenen Feuer kocht. Bis zu einer Stunde wird die Polenta gerührt, damit sie eine glatte Konsistenz erreicht und vor allem nicht anbrennt.

In Butter bräteln

Dann wird die Polenta auf ein befeuchtetes Holzbrett gegeben, etwas flach gestrichen und mit einer Schnur in dicke Scheiben geschnitten. Um diese dann in Butter in der Pfanne zu bräteln. So machen es vereinzelt noch Nonnas in Grotti oder auch zu Hause.

Neuestens kocht man zudem gerne «Polentizza». Statt Pizzateig wird Polenta als Unterlage verwendet. Aber auch mit Steinpilzen, mit Ragout oder mit Kaninchen mundet eine Polenta hervorragend. Und achten Sie beim Einkauf auf fein, mittel oder grob gemahlene Polenta. Letztere ist die Bramata. Zu dieser braucht es aber sehr viel Sauce. Aber ganz dünn wollen wir ja auch nicht werden.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.