Ratgeber Wie gelingt mir ein besonders feiner Kartoffelgratin? Im neuen Jahr möchte ich meine Familie und mich zunehmend vegetarisch ernähren. Und weil ich persönlich Gerichte mit Kartoffeln sehr liebe, hätte ich gerne einmal zwei besonders feine Rezepte für Rösti und für Kartoffelgratin. Können Sie mir hier behilflich sein? Herbert Huber* Jetzt kommentieren 06.01.2023, 11.30 Uhr

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

So viele Namen wie die Kartoffel hat, so vielseitig ist auch ihre Zubereitung. Erdapfel, Erdbirne, Grundbirne – auf jeden Fall gehört die Kartoffel zur Familie der Nachtschattengewächse. Ja, und wie bleibt doch der Werbeslogan «Klug ist, wer Kartoffeln isst» bis heute in unseren Köpfen fest verankert. Früher gab es Bintje, und, wenn es gut kam, noch die «Rotschaligen». Diese vorwiegend festkochenden Kartoffeln mit den flachen Augen zeichnen sich durch einen sehr feinen Geschmack aus.

Wir haben uns jeweils gefreut, aus der Heimat meiner Frau, aus dem Escholzmatter Gärtli des Bruders, frisch geerntete Désirée zu erhalten. Und weil diese Rotschaligen festkochend sind, haben wir draus eine rohe Rösti gebrutzelt. Und das geht so: Kartoffeln schälen, mit dem «Rösti-Raffler» in eine Schüssel raffeln, leicht salzen und mit 2 aufgeschlagenen Eiern gut vermischen. Bratbutter in einer beschichteten Bratpfanne heiss werden lassen. Kartoffeln beigeben und 5 Minuten unter Umrühren braten. Zu einem flachen Kuchen formen. Zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten goldbraun braten. Rösti wenden und offen ca. 10 Minuten fertig braten.

Tipps für die rohe Rösti: Bratpfanne mit einem Durchmesser von 26-28 cm verwenden. Sicheres Wenden der Rösti gelingt am besten mit einer grossen Platte oder einem Teller. Man kann auch noch etwas Rüebli mitraffeln und die Masse mit etwas Sbrinz bereichern. Am besten sofort auf einer vorgewärmten Platte servieren.

Rezept für Gratin

Kürzlich waren wir bei Freunden eingeladen. Serviert wurde ein extrem feiner Gratin – den wir bei uns zu Hause subito nachkochten. Hier das Rezept für ca. 4 Personen: 500 g Kartoffeln, geschält, roh (Nicola oder Agria), 3 g frischer Knoblauch, gehackt. 40 g Zwiebeln, gehackt. 30 g Butter. 1,25 dl Milch.1,25 dl Vollrahm. Pfeffer aus der Mühle, weiss. Muskatnuss. Salz oder Gemüsestreuwürze. 40 g Sbrinz, gerieben. 50 g Vollrahm, geschlagen.

Zubereitung: Kartoffeln schälen und in feine Scheiben schneiden (2-3 mm). Zwiebeln und Knoblauch in Butter glasig dünsten. Milch und Vollrahm dazugeben, aufkochen, abschmecken. Kartoffeln in eine Gratinform geben, die aufgekochte Milch-Rahm-Mischung beigeben, mit einem feuerfesten Deckel oder Alufolie zudecken und bei 160 Grad ca. 30 Minuten im Ofen garen. Oder ca. 45 Minuten bei 130 Grad im Kombisteamer mit 40 Prozent Feuchtigkeit. Den Sbrinz mit dem geschlagenen Rahm mischen. Deckel oder Alufolie vom Gratin entfernen und mit dem Käse-Rahm-Mix bedecken. Bei 220 Grad Oberhitze gratinieren.

Man kann die Hitze reduzieren und den Kartoffelgratin bei 80 bis 100 Grad warm stellen, damit er schön saftig bleibt. Übrigens ist die «Frauenquote» bei den Kartoffeln voll erfüllt. Mit lieblichen Namen wie Laura, Désirée oder Linda.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

