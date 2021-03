Ratgeber Wie gelingt mir an Ostern ein gutes Lammgericht? Am Ostersonntag möchte ich gerne Lamm zubereiten. Hätten Sie mir dazu ein paar Tipps? Empfiehlt es sich, Schweizer Lamm zu kaufen? Und warum eigentlich kommt dem Lamm an Ostern eine spezielle Bedeutung zu? Herbert Huber* 27.03.2021, 11.00 Uhr

Schweizer Lamm ist hervorragend. Das Gros an Schaffleisch (zirka 58 Prozent) wird bei uns aber importiert, doch was aus dem Ausland kommt, hat eine top Qualität. Das beste, aber auch das teuerste Fleisch stammt aus Frankreich, wo die Lämmer auf den Salzwiesen der Normandie und der Bretagne weiden, was dem «Agneau pré-salé» seinen einzigartigen Geschmack verleiht. Auch Lammfleisch aus Irland und Schottland ist häufig von hervorragender Qualität. Grossverteiler beziehen «Schöfigs» eher aus Neuseeland und Australien.

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Tipps für die Zubereitung

- Klassisch schmoren: Dazu eignen sich Lammhaxen, Schulter, Keule. Dauer: zirka 2 Stunden bei 180 Grad im Ofen für 1 kg Fleisch mit Knochen. Kurz anbraten und mit in Würfel geschnittenem Wurzelgemüse in den Bräter geben, und dann ab in den Ofen. Etwas Wasser, Gemüsebouillon oder dunkles Bier dazugiessen. Das Bratgeschirr sollte zugedeckt sein. Ist die Kerntemperatur von 75 Grad erreicht und hat sich das Fleisch leicht vom Knochen gelöst, ist es fertig. Mit dem Stabmixer den Saft und das Gemüse verquirlen, das gibt eine wunderbare Sauce!

- Niedergaren: Dazu eignen sich saftige Keulen und Schulter. Scharf anbraten und in eine Braisière (Schmortopf) legen. Bei 90 bis 110 Grad 5 bis 7 Stunden garen. Die Kerntemperatur beträgt ebenfalls 75 Grad.

- Kurz braten oder grillieren: Geeignet für Lammkoteletts, Lamm-Entrecôtes, Gigot, Steaks: Braten wie Steaks auf dem Grill oder in der heissen Pfanne. Bitte das Lammfleisch nicht «totbraten». Perfekt ist es rosa, mit einer Kerntemperatur von ca. 58 Grad.

- Wann wird Lammfleisch eingelegt (mariniert)? Nur dann, wenn es sich um ältere Tiere handelt. Ab einem Alter von 10 Monaten entwickelt sich der typische Schafgeschmack. Junges Lammfleisch sollte man nicht marinieren, es sei denn, man möchte eine bestimmte Geschmacksnote mit Kräutern erreichen. Auch Senf passt zu Lamm. Und in England ist Pfefferminz ein guter Begleiter.

Lamm und Ostern

Was hat das Lamm mit Ostern zu tun? Je nachdem, wen man fragt, kriegt man leicht voneinander abweichende Erklärungen, weshalb zu Ostern Lamm gegessen wird. Vage erinnern kann ich mich, dass mir meine sehr katholische Grossmutter einst zu erklären versuchte, dass das Lamm mit dem lieben Gott etwas gemeinsam habe. Das Lamm sei das Symbol für Reinheit, Unschuld und Frömmigkeit. Ich kapierte wenig bis nichts, nickte aber lammfromm zu ihren Ausführungen.

Später im Religionsunterricht lernte ich, dass das Lamm auch zum Osterfest gehört. Und das Gebet Agnus Dei («Lamm Gottes») wurde so lange (lateinisch) geübt, bis es ohne Stolperer sass. Mit dem «Lamm Gottes» ist also Jesus gemeint, das «Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt hinweg nimmt». Das Judentum wiederum feiert das österliche «Pessach» Fest. Das Fest erinnert an die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.