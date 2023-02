Ratgeber Wie geht digitales Fasten, Stichwort: Digital Detox? Jetzt ist wieder Fastenzeit. Dieses Jahr habe ich mir neben dem gängigen Verzicht auf Alkohol und Süssigkeiten noch etwas Spezielles vorgenommen. Ich möchte auch digital fasten, Stichwort: Digital Detox. Hätten Sie Tipps? Irène Wüest* Jetzt kommentieren 26.02.2023, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Irène Wüest Bild: Luzerner Zeitung

Wir sind von Reizen überflutet. Kaum erwacht, gibt es Nachrichten aus Radio, Zeitung oder Internet. Zusätzlich informieren wir uns über soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram und via SMS, Apps und E-Mails über die Befindlichkeiten von Familie, Freunden und Bekannten. Und so bleibt es während des ganzen Tages. Ständig blinken Benachrichtigungen auf oder klingeln sich in unser Bewusstsein. Und zur abendlichen Ablenkung stehen uns unzählige TV-Sender, Videoportale und Spieleplattformen zur Verfügung.