Ratgeber Wie fülle ich Pastetli am schmackhaftesten? Hätten Sie mir vielleicht ein paar Tipps, mit was und wie ich Pastetli schmackhaft füllen kann? Und woher kommt eigentlich der Name Vol-au-Vent für Pastetli? Und was sind im Vergleich dazu Bouchées? Herbert Huber *

Herbert Huber.

Ich persönlich liebe Pastetli heiss und innig. Aber nur dann, wenn diese Pastetli auch heiss serviert werden. Vor allem in einer Wirtschaft sollte die Regel gelten: Der Gast wartet auf das Pastetli und nicht umgekehrt. Will heissen: Pastetli müssen zwingend à la minute angerichtet und im Eiltempo an den Tisch gebracht werden. Egal, was drin ist. Das Gehäuse muss noch knusprig sein – auf keinen Fall darf es pampig anmuten. Und das ist wichtig zu wissen: Pastetli kann man sehr gut vorbereiteten.

Zur Begriffsklärung: Der französische Name des Pastetlis ist Vol-au-vent. Die Legende besagt, der französische Koch Marie-Antoine Carême habe einmal eine Pastete statt mit Pastetenteig mit Blätterteig zubereitet. Als sein Gehilfe nach der Pastete im Ofen sah, sei er erschrocken und habe gerufen: «Maître, il vole au vent» («Meister, sie fliegt in die Luft»), denn aus dem flachen Teig war eine turmartige Form entstanden. Das Pastetli war geboren. Nicht zu verwechseln ist das Pastetli mit der Pastete, die mit einem Mürbeteig gemacht und mit einer «Farce» gefüllt wird.

Heute kann man Pastetli-Gehäuse bequem beim Hausbäcker kaufen, wobei es da qualitative Unterschiede geben kann. Hier mal abzuwechseln, kann sich lohnen. Wichtiger als das Haus ist aber in den allermeisten Fällen das Innenleben, die hausgemachte Füllung.

Und was genau sind nun Bouchées? Als Vorspeise wurden Pastetli «Bouchées» genannt, weil sie mundgerecht kleiner waren. Im Gegensatz zu den grösseren Vol-au-vent des Hauptgangs.

Grundrezept für die Sauce

Pastetli gab es früher als Festessen, an Sonntagen, an den Geburtstagen der Grosseltern und auch an Leidessen. Der Grund ist einfach: Pastetli sind für eine Küche eine wunderbare Sache, weil alles vorbereitet werden kann. Apropos Form: So serviere ich persönlich Pastetli mal rund, mal viereckig, mal herz- oder sternförmig. Der Bäcker richtet das auf Vorbestellung.

Und hier wäre ein schönes Grundrezept für die Sauce: Man nehme 60 Gramm Butter, 4 Esslöffel Mehl, 1 Deziliter Weisswein, 4 Deziliter Fleischbouillon, Milch oder Gemüsefond, 1 Deziliter Rahm, Salz und Pfeffer. Die Sauce sollte nie zu dünn sein, denn sonst saugt der Teig diese sehr schnell auf und wird matschig. Ist sie einmal zu dünn geraten, mit etwas Mehl, Butter oder Maizena nachbinden.

Ideen für die Füllung: Für Vegetarier bietet sich Gemüse oder eine Pilzfüllung an. Oder gar ein würziges Ratatouille. Exotisch wird es mit Poulet- und Gemüsewürfelchen an Currysauce. Für Krustentierliebhaber empfehle ich eine Füllung mit Krevetten, mit Muscheln oder mit einem würzigen Fischragoût. Besonders ist eine Füllung mit Kalbfleisch, Milken, Champignons. Oder mit einem Ragoût aus Pouletbrüstchen. Als ganz einfache Variante bleibt die Füllung mit Brätchügeli.

Weitere Tipps: Die Teigdeckeli, die vor dem Aufwärmen der Pastetli rausgeschnitten wurden, nicht vergessen! Immer etwas Sauce separat servieren. Kreativ sind auch ein paar frittierte Randenscheiben oder im Ofen getrocknete Tomatenscheiben als Farbtupfer.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier

