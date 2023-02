Mein Mann (76) schläft schlecht und ist oft gestresst, weil er immer noch diverse Aufgaben erledigen muss oder will. Seit zehn Jahren leidet er zunehmend an Mundgeruch. An der Zahnhygiene liegt es wohl nicht, Chlorophylltabletten und Dragées helfen bedingt. Nach dem Essen ist es jeweils besser. Was kann er dagegen tun?

Dr. Johannes Kuttenberger* Jetzt kommentieren 21.02.2023, 13.30 Uhr