Ratgeber Wie bleiben meine T-Shirts auch nach mehreren Waschgängen noch schön? Ich ärgere mich immer wieder darüber, wie schnell doch T-Shirts verwaschen aussehen. Das wirkt so ungepflegt. Was kann ich tun, damit meine Buntwäsche auch nach dem Waschen bunt und schön bleibt? Monika Neidhart*

Das Waschen der Textilien ist immer eine Gratwanderung. Auf der einen Seite werden Schmutz und schlechte Gerüche entfernt. Auf der anderen Seite wirken aber auch verschiedene Kräfte auf die Stoffe ein, unter denen die Qualität leidet. Durch die Drehung der Waschtrommel und das Reiben werden die Stoffe mechanisch belastet. So können etwa Knötchen entstehen, der Stoff fühlt sich rau an oder das T-Shirt gerät aus der Form. Die Hitze und das Waschmittel wirken zudem thermisch und chemisch auf die Kleider ein.

Jeder Waschgang hat also auch negative Folgen auf das Aussehen des Wäschestücks. Im Folgenden lesen Sie über einige Möglichkeiten, die helfen sollen, die negativen Einflüsse so gering wie möglich zu halten:

Die effektivste Massnahme ist, so wenig wie nötig zu waschen. Häufig reicht ein Lüften aus, vor allem bei Naturfasern wie Baumwolle. Wenn zudem die Kleider nach dem Umziehen nicht einfach auf einen Haufen geworfen werden, sondern an einen Bügel, über eine Stuhllehne oder sonst sorgfältig und einzeln platziert werden, übernehmen sie keine schlechten Gerüche von anderen Kleidungsstücken.

Flecken sofort mit kaltem Wasser auswaschen. Frisch entfernt, braucht es je nach Fleckenart so keine Vollwäsche. Bereits angetrocknete Flecken vor dem Waschen, etwa mit Ochsengallenseife, vorbehandeln. So braucht es keine Vorwäsche und auch keine hohe Waschtemperatur.

Braucht es einen Waschgang, Temperatur möglichst gering halten, da hohe Temperaturen Farben verblassen lassen. Wenig verschmutzte Textilien können bedenkenlos bei 30° Celsius (oder noch tiefer) gewaschen werden.

Kleider vor dem Waschen auf links wenden. Das schont die Oberfläche der Fasern und die Farben.

Das geeignete Waschmittel wählen und gemäss Wasserhärte und Verschmutzungsgrad mit dem Massbecher dosieren. Feinwaschmittel eignen sich für leicht verschmutzte Wäsche, die bis ca. 40° Celsius gewaschen wird. Bei Wolle und Seide empfiehlt sich ein Spezialwaschmittel, weil dieses keine Enzyme enthält, die tierische Fasern angreifen können. Color-/Buntwaschmittel sind bis 60° Celsius geeignet. Sie enthalten keine optischen Aufheller und keine Bleichmittel. Dadurch greifen sie die Farben weniger an. Waschmittel in Pulverform ab 60° Celsius einsetzen.

Auch beim Trocknen können weitere Punkte beachtet werden. Der Tumbler ist zwar praktisch. Doch die Hitze strapaziert die Farben und Fasern. Besser also an der Luft trocknen. Das spart zudem Strom. Doch Vorsicht vor direktem Sonnenlicht beim Trocknen. UV-Strahlen greifen Farbpigmente an. Entsprechend nicht in die pralle Sonne hängen und im gewendeten Zustand trocknen lassen. Ein wichtiger Faktor blieb bisher unerwähnt: Ob das Kleidungsstück lange in Form und die Farben strahlend bleiben, hängt auch wesentlich von der Qualität der Kleidung ab.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

