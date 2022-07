Ratgeber Wie bereite ich zuhause selber ein richtig gutes Tatar zu? Sollte ich das Ei lieber weglassen? Mein Partner möchte gerne mal Tatar essen. Ich bin gegenüber dieser Delikatesse aus rohem Rindfleisch aber eher skeptisch eingestellt. Stimmt es, dass in den Restaurants das Tatar heute nicht mehr selbst gehackt und zubereitet wird? Und braucht es denn wirklich noch ein Ei auf dem Tatar? Herbert Huber, Koch und Gastronom* Jetzt kommentieren 15.07.2022, 11.30 Uhr

Tatar – das erinnert an die Tataren, oder? Tatsächlich gibt es eine Theorie, dass dieses Gericht nach dem Reiterstamm aus Asien benannt wurde. Die Tataren sollen Fleisch unter ihren Sätteln weichgeritten und dann verzehrt haben – das ist jedoch bereits widerlegt worden. Populär wurde das Gericht auf jeden Fall in Frankreich und zumindest in seiner klassischen Version stammt es auch daher. Es war der Meisterkoch Auguste Escoffier, der 1921 das erste Beefsteak Tatar servierte.

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Mein erstes Tatar vor dem Gast durfte ich als Koch im Hotel du Raisin in Cully zubereiten. Weil das Hotel so schmuck war, kehrten auch Gäste mit ebenso schmucker Begleitung dort ein. Ich zitterte ein wenig beim Anmachen des Tatars in der riesigen Schüssel und würzte gehörig mit Tabasco. In der Küche probierte ich die Reste meiner Kreation – und, oh Schreck: Mein Tatar war extrem scharf geraten. Niedergeschlagen wartete ich auf die entsprechende Reklamation. Stattdessen kam der Kellner und überbrachte mir freudestrahlend ein saftiges Trinkgeld. «Das beste Tatar, das ich je gegessen habe», soll der Gast gesagt haben. Vielleicht lag dieses Urteil aber auch an der feurigen Begleitung des Herrn.

Heutzutage wird auch aus zeitlichen und hygienischen Gründen in der Regel kein grosses Brimborium mehr bei der Zubereitung vor dem Gast gemacht. Die Erfindung von Mövenpick, die säuberlich verpackten «Tatarwürste», sind heute das Mass aller Dinge. Und während früher als Krönung dieses speziellen Essvergnügens noch ein Eigelb in der Schale auf das Tatar gehievt wurde, wird davor heute wegen allfälliger Salmonellengefahr abgeraten.

Rezept für Tatar

Bei Grossverteilern kann man fixfertig gehacktes Fleisch für Tatar kaufen. Mit Sauce dazu. Oder Sie lassen vom Hausmetzger Rindfleisch hacken. Nach Gusto – grob oder fein.

Für 1 Tatar ca. 150 Gramm Fleisch posten.

Die Sauce: 1 mittlere Essiggurke, abgetropft und gehackt. 1 mittlere Zwiebel, sehr fein gehackt. 1 Kaffeelöffel Kapern, gehackt. 1 Esslöffel gehackte Petersilie. 1 Esslöffel Dijon-Senf, scharf. 1 Kaffeelöffel Ketchup oder 2 Esslöffel Biotta-Tomatensaft. 1 Esslöffel Weisswein. 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Spritzer Zitronensaft, 1 Prise Paprika edelsüss, 4 Spritzer Tabasco (wer es sehr scharf mag: mehr).

Etwas Cognac oder Whisky (ich ziehe den Fleischgeschmack vor und mag Cognac zum Kaffee oder den Whisky beim Zeitunglesen).

Alle Zutaten gut vermischen. Das Fleisch aus dem Kühlschrank nehmen und sorgfältig mit Löffel und Gabel mit der Sauce vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Formen (rund, eckig oder herzförmig) und anrichten. Mit halbierten Cherry-Tomaten, Kapernäpfeln und Oliven dekorieren. Crostini Brot toasten und mit Butter dazu servieren.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

