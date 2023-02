Ratgeber Wie bereite ich Stangensellerie schmackhaft zu? Sehr oft kochen mein Partner und ich Gerichte mit Knollensellerie. Stangensellerie jedoch haben wir noch nie eingekauft. Was unterscheidet die beiden Selleriearten? Und wie schmeckt Stangensellerie besonders gut? Herbert Huber* Jetzt kommentieren 19.02.2023, 11.30 Uhr

Die lange Stangensellerie ist milder im Geschmack und knackiger als die Knollensellerie. Und sie macht auch weniger Rüstarbeit: Die hellen inneren Stangen muss man nur waschen und dann nach Rezept zuschneiden. Die äusseren dunkelgrünen Zweige haben an ihrer Aussenseite harte Fasern, die man wie beim Rhabarber abzieht oder mit einem Sparschäler entfernt. Zudem können die gelblich-zarten Herzblätter wie Petersilie verwendet werden.

Das Gewicht der Stangenselleriestauden kann beträchtlich variieren und reicht von etwa 200 g bis weit über 800 g. Die würzigen Stangen schmecken auch roh sehr gut, zum Beispiel serviert mit Dipps auf Quarkbasis. Die fleischig-gerippten Stangen mit ihren aromatischen Blättchen an der Spitze schmecken hingegen feinwürzig, die gelblichen milder als die grünen.

Im Gemüsefach des Kühlschranks hält sich das Gemüse problemlos eine gute Woche frisch. Sellerieblätter kann man wie Kräuter einfrieren und später für Salate, Suppen und Saucen verwenden.

Rezept für Sellerie-Gratin

Doch nun zu einem Rezept, welches bei uns oft gekocht wird. Stangensellerie-Gratin mit bunten Rüebli.

Zutaten: 600 g Stangensellerie, ca. alle 5 cm geschnitten. Je 1 mittelgrosses gelbes, rotes und violettes Rüebli, geschält und gleich wie die Sellerie geschnitten. 1 Zwiebel, 2 Esslöffel Butter, 3 dl Gemüsebouillon, Salz, Pfeffer schwarz, aus der Mühle.100 g Schinken, dünn geschnitten. 3 dl Rahm. 100 g Sbrinz gerieben, Paprika edelsüss

Zubereitung: In einer weiten Pfanne oder einem Wok die Butter schmelzen. Die Zwiebeln darin andünsten. Die Stangensellerie und die Rüebli beifügen und kurz mitdünsten. Dann die Bouillon dazu giessen und das Gemüse zugedeckt nicht zu weich kochen (8-10 Minuten). Am Schluss mit Salz und Pfeffer würzen. Dann abschütten und 1 dl Kochflüssigkeit beiseitestellen.

Den Schinken in Streifen schneiden. Mit dem Gemüse mischen und in eine gut ausgebutterte Gratinform geben. Das Selleriegrün hacken. Mit dem beiseite gestellten Sud, dem Rahm und dem Sbrinz mischen und mit Salz, Pfeffer sowie Paprika würzen. Das Ganze über die Gemüsemischung verteilen und im auf 220 Grad vorgeheizten Ofen in der Gratinform auf der zweit- untersten Rille etwa 20 Minuten überbacken. Dazu passt wunderbar ein Sauerteigbrot. Sollte es Reste geben – einfach alles fein mixen und als Suppe servieren.

Etwas Südländisches

Zum Schluss noch ein Tipp für etwas Südländisches mit Stangensellerie: Die Stangensellerie in ca. 3 cm lange Stücke schneiden. In einer Pfanne wenig Wasser aufkochen. Sellerie mit Salz und Pfeffer würzen. Ca. 10 Minuten zugedeckt knackig dämpfen. 1 Schalotte hacken. Peperoni halbieren und in kleine Würfel schneiden. Oliven ohne Stein halbieren. Minze hacken. In einer Bratpfanne Öl erhitzen. Sellerie, Peperoni, Schalotte und Oliven ca. 2 Minuten dünsten. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Minze darüber streuen und servieren.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.