Ratgeber Wie bereite ich mich finanziell auf die Pensionierung vor? Ich (61, m., verheiratet) bin Angestellter und bei einer Pensionskasse versichert. Meine Frau ist ebenfalls ­erwerbstätig und vier Jahre jünger als ich. Ich werde bis 65 arbeiten, meine Frau beabsichtigt, im gleichen Jahr vorzeitig in Rente zu gehen. Was müssen wir im Hinblick auf die nahende Pensionierung berücksichtigen? Martina Walker*

Starten Sie Ihre Vorbereitungen mit einer persönlichen Standortbestimmung: Haben Sie bereits eine Vorstellung von Ihrer Lebensgestaltung nach der Pensionierung? Wenn nicht, entwickeln Sie mit Ihrer Frau einen gemeinsamen Plan. Dazu gehören unter anderem Ihre Wohnsituation, die ­Gestaltung des Alltags, grössere Reisen sowie gemeinsame und individuelle Hobbys.

Ausserdem sollten Sie sich Gedanken machen über das Wann und Wie der Pensionierung. Arbeiten Sie bis zur Pensionierung zu 100% oder planen Sie eine schrittweise Erwerbsaufgabe? Erstellen Sie nun ein Budget für die Zeit vor und nach der Pensionierung, um Klarheit über Ihre Finanzen zu gewinnen. Überprüfen Sie, wie weit Ihre voraussichtlichen Einnahmen nach der Pensionierung die Ausgaben decken. Allenfalls lohnt es sich, durch zusätzliche, freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse die Altersleistungen zu erhöhen und dabei erst noch Steuern zu sparen. Wichtig dabei: Zwischen dem letzten Einkauf und einem (Teil-)Kapitalbezug bei der Pensionierung müssen mindestens drei Jahre liegen.

Kapital oder Rente?

Die zentrale Frage bei der Pensionskasse ist die Bezugsform. Wählen Sie eine Rente, das Kapital oder eine Mischform? Dieser Entscheid wird von Ihrer finanziellen Gesamtsituation beeinflusst, aber auch von Sicherheitsüberlegungen, der Gesundheitssituation und Lebenserwartung. Auch die Vorsorgesituation des Ehe­partners sowie den Altersunterschied gilt es zu berücksichtigen. Wenn Sie sich für einen (Teil-)Kapitalbezug entscheiden, achten Sie auf die Anmeldefrist im Reglement der Pensionskasse.

Zur allgemeinen Optimierung empfehlen wir, möglichst den maximalen Einzahlungsbetrag in die Säule 3a auszuschöpfen. Sobald ein Konto einen Saldo von rund 50000 Franken aufweist, starten Sie mit der Einzahlung in ein neues Konto. Ihre Vorsorge­gelder (Pensionskasse und Säule 3a) sind heute steuerneutral und werden erst bei der Auszahlung besteuert. Aus­zahlungen im gleichen Jahr (auch von Ehepaaren) werden gemeinsam besteuert. Erstellen Sie einen Auszahlungsplan, in welchem Sie Ihre Vorsorgegelder auf mehrere Jahre verteilen, um die Steuer­belastung möglichst tief zu halten. Überprüfen Sie weiter die Ziele für Ihre freien Vermögens­werte: Sind Sie auf Ihr Erspartes angewiesen, um Ihr Einkommen zu sichern? Welche Anlagestrategie passt zu Ihren Bedürfnissen?

Rechtzeitig anmelden

Vergessen Sie nicht, die AHV-Rente rechtzeitig – 3 bis 4 Monate im Voraus – bei der Ausgleichskasse anzumelden, sie wird nämlich nicht automatisch ausbezahlt. Ein Vorbezug der AHV-Rente ist um 1 oder 2 Jahre möglich, aufgrund der Rentenkürzung jedoch nur in seltenen Fällen ratsam. Trotz der Frühpensionierung muss Ihre Frau bis zum AHV-Alter weiterhin AHV-Beiträge ­bezahlen. Für Nichterwerbs­tätige können diese Beiträge je nach finanzieller Situation ­ziemlich ins Geld gehen. Klären Sie die Folgen der Früh­pensionierung deshalb früh­zeitig ab.

* Martina Walker ist Finanzplanerin.

