Ratgeber: Wie bereite ich eine Martinigans zu?

Ratgeber Wie bereite ich eine schmackhafte Martinigans zu? Hätten Sie mir ein Rezept für eine schmackhafte Martinigans? Würden Sie einen Kauf der Gans direkt vom Bauernhof empfehlen? Und wie kommt es eigentlich zum schönen Namen Martinigans? Herbert Huber* Jetzt kommentieren 29.10.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Gänsebraten mundet mit Rotkraut, Sauce und Klössen. Bild: Luzerner Zeitung

Die Martinigans hat jeweils am 11. November ihren grossen Tag. Der Martinstag ist im Kirchenjahr das Fest des heiligen Martin von Tours am 11. November. Die Legende erzählt vom Einsiedler, Mönch und Klostergründer Martin, der gegen seinen Willen zum Bischof von Tours berufen wurde. Martin wollte sich der Berufung entziehen und versteckte sich in einem Gänsestall. Wo er jedoch von den Gänsen durch ihr Geschnatter verraten wurde. Pech gehabt.