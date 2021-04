Ratgeber Wie bekomme ich meinen Geruchssinn zurück? Vor rund zwei Jahren verlor ich (m, 75) meinen Geruchssinn. Ich rieche seither nur noch ganz intensive «Düfte». Ich vermute, dass ich damals wegen eines starken Schnupfens zu lange einen Nasenspray verwendet habe. Meine Hoffnung, dass die Einschränkung von selber vorbeigeht, schwindet allmählich. Was könnte ich noch tun? Dr. med. Mathias Henseler* 05.04.2021, 14.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen der Anwendung eines Nasensprays und dem Verlust des Geruchssinns ist mir nicht bekannt. In den meisten Fällen ist es ein viraler Infekt, der zu einem Geruchsverlust führt. Das könnte auch bei Ihnen der Fall sein. Gründe, warum es zu einem Verlust des Geruchssinns kommen kann, gibt es aber viele. Ich werde sie Ihnen nachfolgend gerne erläutern und auch aufzeigen, was man dagegen tun kann.

Dr. med. Mathias Henseler

Grundsätzlich unterscheiden wir in der Medizin zwischen Anosmie und Hyposmie. Die Anosmie ist ein kompletter Verlust des Geruchssinns, bei der Hyposmie verfügen Betroffene – wie offenbar auch Sie – noch über eine Restfunktion des Geruchssinns.

Meist ist die Ursache dafür in der Nase selbst zu finden: Nasenpolypen können den Geruchssinn genauso beeinträchtigen wie durch Allergien ausgelöste oder chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen oder Schwellungen infolge einer Verletzung. Auch nach viralen oder bakteriellen Infektionen der oberen Luftwege kann es zu einer Hyposmie oder gar Anosmie kommen, wie wir es aktuell bei der Covid-19-Infektion beobachten. Seltener sind Riechstörungen im Rahmen von Systemerkrankungen wie Diabetes mellitus oder bei zunehmendem Verlust der kognitiven Fähigkeiten, etwa bei einer beginnenden Demenz, sowie nach der Einnahme von bestimmten Medikamenten.

Ursache sollte genau abgeklärt werden

Ich halte es für ratsam, Ihre Symptome von einer HNO-Ärztin oder einem HNO-Arzt abklären zu lassen. Es kann eine Endoskopie («innere Untersuchung») der Nase gemacht werden, um allenfalls mechanische Ursachen wie Polypen, Tumoren oder chronische Entzündungen in der Nase zu entdecken. Mit sogenannten Sniffing Sticks – das sind spezielle Riechstifte – kann zudem der Schweregrad der Riechstörung festgestellt werden. In besonders komplexen Fällen gibt es die Möglichkeit, im MRI die Riechbahn, den Riechnerv und die Riechspalte genauer abzuklären, um sicherzustellen, dass nicht eine seltene, tumorbedingte Ursache vorliegt (ein sogenanntes Ästhesioneuroblastom).

Nicht in allen, aber doch in vielen Fällen lässt sich so die Ursache einer Riechstörung identifizieren. Je nach dem Grund der Erkrankung fällt die anschliessende Behandlung unterschiedlich aus. Bei viral oder bakteriell bedingten Ursachen können kortisonhaltige Sprays zum Einsatz kommen, um die Schleimhäute zu beruhigen und abzuschwellen.

Auch der Nasenpflege kommt eine wichtige Bedeutung zu, und es können Riechtrainings durchgeführt werden, in denen das Erkennen von Gerüchen gezielt wieder erlernt wird. In gewissen Fällen mit starker Ausprägung von Nasenpolypen kann auch ein operatives Vorgehen nötig sein.

Nur in seltenen Fällen – etwa nach einem Schädel-Hirn-Trauma – ist ein kompletter Geruchsverlust nicht mehr rückgängig zu machen. In den meisten Fällen – gerade nach Infektionen – kommt es nach einiger Zeit zu einer teilweisen oder kompletten Erholung.

* Dr. med. Mathias Henseler ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten, speziell Hals- und Gesichtschirurgie, www.hirslanden.ch