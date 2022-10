Ratgeber Wie bekomme ich als Frau einen tollen Kurzhaarschnitt? Ich bin jetzt über 60 und mag meine langen Haare nicht mehr. Vor einem Kurzhaarschnitt fürchte ich mich jedoch, ich finde, die meisten Coiffeure haben kein Talent dafür – sie verpassen reiferen Frauen einfach Männerhaarschnitte. Was raten Sie mir, um so ein Resultat zu vermeiden? Doris Pfyl* Jetzt kommentieren 07.10.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Doris Pfyl Bild: Luzerner Zeitung

Nicht nur Körperpartien und Proportionen verändern sich mit zunehmendem Alter. Auch die Haare tun es. Die Kopfhaut ist weniger gut durchblutet, sie wird trockener, was sich auf die Haarqualität auswirkt. Auch kann die Haarpracht bei der Frau in Zusammenhang mit den Wechseljahren schütterer werden, und zudem zeigen sich die Haare bei jedem Menschen irgendwann arm an Melanin, was der etwas nettere Ausdruck für ergraute Haare ist.