Maulwurfsgrillen: Wie bekämpfe ich sie ohne Gift? Und Unkraut?

Ratgeber Wie bekämpfe ich Maulwurfsgrillen ohne Gift? Können Sie mir bitte einen Tipp geben, wie ich die Werren, also die Maulwurfsgrillen, in meinem Gemüsegarten giftfrei bekämpfen kann? In ein paar Monaten ist ja wieder Frühling. Und auch das Unkraut möchte ich giftfrei bekämpfen. Da ich einen recht grossen Garten bewirtschafte, ist mir das Jäten etwas zu mühsam. Marie-Louise Kieffer* Jetzt kommentieren 20.01.2023, 11.30 Uhr

Marie-Louise Kieffer Bild: PD

Werren beissen Wurzeln ab, fressen aber auch viele Bodentiere wie Engerlinge oder Drahtwürmer. Sie sind also nicht nur schädlich. Eine Bekämpfung ist nicht nötig. Oder anders gesagt: Die Europäische Maulwurfsgrille oder Werre gehört zu den Heuschrecken. Sie ernährt sich vorwiegend räuberisch von Insektenlarven und Würmern. Daneben frisst sie auch in geringem Ausmass Pflanzenwurzeln. Im Garten ist sie nützlich, weil sie Drahtwürmer und Engerlinge frisst – aber sie kann durch Wurzelfrass bei Nutzpflanzen und in Zierrasen Schäden anrichten.

Die Werre praktiziert Brutpflege – dies machen bei uns nur wenige Insektenarten. Sie verteidigt ihren Nachwuchs gegen Feinde und gräbt Entwässerungsgräben um die Brutkammer. Die Bestände der Werren sind stark zurückgegangen infolge intensiver Bekämpfung und Trockenlegung von Feuchtgebieten.

Sollen wir Werren also bekämpfen oder tolerieren? Werren können sehr schön zirpen und sie sind Nahrung für andere Tiere wie Igel, Spitzmäuse und Vögel. Und sobald Setzlinge etwas grösser sind, können ihnen einzelne abgefressene Wurzeln kaum mehr schaden.

Wer dennoch eine Bekämpfung vorzieht, kann die Tiere mit ebenerdig eingegrabenen Büchsen oder Gläsern fangen und auf eine Wiese bringen. Eine weitere Möglichkeit sind Nematoden (Fadenwürmer), welche gezielt die Maulwurfsgrillen befallen.

Wildkräuter sind nutzbar

Im naturnahen Garten werden Unkräuter eher «Beikräuter» genannt. Viele Wildkräuter sind nutzbar: etwa Portulak, Kamille und Spitzwegerich. Im Gemüsegarten unterdrückt eine Bodenbedeckung (eine Mulchschicht aus organischer Masse) Beikräuter.

Nehmen sie trotzdem überhand, können sie mit einer Pendelhacke abgeschabt werden. Grössere Kräuter werden von Hand mit den Wurzeln ausgerissen.

Eine Blumenwiese säen

Herbizide haben in einem naturnahen Garten nichts verloren und sind zudem auf vielen Flächen wie Strassen, Wegen, Plätzen, Dächern, Terrassen und Lagerplätzen verboten. Was Plätze betrifft, so kann ein Heissluft- oder Abbrenngerät helfen – allerdings verbrennen dann auch viele Insekten und Kleintiere.

Bei grossen Flächen, wo das Jäten schnell einmal zu viel wird, könnte eine andere Nutzung Sinn machen: Säen Sie etwa eine Blumenwiese oder eine farbenfrohe Mischung mit «Ruderalpflanzen» an. Dies hilft, den Garten in ein Insektenparadies zu verwandeln und sorgt dafür, dass die Menschen weniger Arbeit haben. Die Flächen lassen sich später wieder in Gemüsebeete verwandeln.

* Marie-Louise Kieffer ist Ökologin bei der Umweltberatung Luzern. www.umweltberatung-luzern.ch

