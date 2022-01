Ratgeber Werden Kleider sauber, wenn ich sie nur kalt wasche? Meine Garderobe umfasst auch einige sehr empfindliche Kleidungsstücke, die man laut Waschanleitung nur kalt waschen darf. Aber funktioniert das überhaupt? Wird die Wäsche dabei richtig sauber? Auf was ist zu achten, wenn man Kleider kalt wäscht? Monika Neidhart * Jetzt kommentieren 02.01.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monika Neidhart.

Die Entwicklung der Waschmaschinen und der Waschmittel erlauben es immer mehr, Kleider bei niedrigen Temperaturen zu waschen. Die Waschmaschinenprogramme sind in Kombination mit der richtigen Dosierung des Waschmittels darauf ausgelegt, bei jeder Temperatur das gleiche Waschergebnis zu erzielen. So wird leicht bis normal verschmutzte Wäsche auch bei 20°C sauber. Da die Maschine am meisten Strom für das Aufheizen des Wassers braucht, spart eine Wäsche bei 20°C statt bei 60°C je nach Modell bis zu 70% Strom. Die Energieersparnis bleibt hoch, auch wenn das Waschprogramm länger dauert.

Für ein gutes Waschergebnis ist die korrekte Waschmitteldosierung sehr wichtig. Dabei ist ein Produkt zu wählen, das sich für tiefe Temperaturen eignet. Die Dosierung muss sich nach den Angaben auf der Verpackung richten. Niedrige Temperaturen brauchen nicht zwingend mehr Waschmittel. Wichtig ist jedoch, den Verschmutzungsgrad und die Wasserhärte vor Ort zu berücksichtigen. Feinwaschmittel und Buntwaschmittel bringen auch bei tiefen Temperaturen gute Waschergebnisse, da sie dafür entwickelt wurden. Bei Flecken empfiehlt sich eine Vorbehandlung, zum Beispiel mit Ochsengallenseife, und allenfalls ein vorgängiges Einweichen.

20°C nicht bei Krankheit

Bei älteren Maschinen sind 30°C oft die tiefst mögliche Waschtemperatur. Um dennoch Energie sparen zu können, wählt man am besten ein Feinwaschprogramm oder ein eco-Programm. Wird (unempfindliche) Wäsche im Tumbler getrocknet, empfiehlt sich ein zusätzlicher Schleudergang mit höherer Drehzahl. (An der frischen Luft trocknen braucht keinen Strom!) Für alle Waschgänge gilt, bei welcher Temperatur auch immer, die Trommel richtig zu beladen. Überfüllung reduziert die Waschwirkung, zu wenig Wäsche in einem Waschgang braucht unnötig viel Strom und Waschmittel und gleichzeitig wird das Gewebe durch erhöhte Reibung stark beansprucht.

Trotz der vielen Vorteile, nicht geeignet sind die tiefen Temperaturen für stark verschmutzte Berufswäsche, bei einer Infektionskrankheit oder bei Kinderkleidern, die vom Spielen Grasspuren aufweisen. Solche Textilien gemäss Textiletikette mit der höchstmöglichen Temperatur waschen. So können farbige Baumwollkleider maximal bei 60°C, Textilien aus Chemiefasern wie Sportbekleidung bei höchstens 40°C gewaschen werden.

Beim Thema Waschen darf die Waschmaschine nicht vergessen werden. Wird nur bei tiefen Temperaturen gewaschen, besteht die Gefahr, dass an der Innenseite der Waschtrommel ein sogenannter «Biofilm» aus Bakterien, Pilzen, Fetten, Proteinen und anderen Stoffen entsteht. Wird alle paar Waschgänge mindestens eine 60°C Wäsche gewaschen und ein Vollwaschmittel mit Bleichmittel benutzt, besteht diese Gefahr nicht.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen