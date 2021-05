Ratgeber Wer haftet, wenn der Hofhund Wanderer angreift? Kürzlich wanderte ich auf einem gelb signalisierten Wanderweg. Vor einer Alpliegenschaft griff mich plötzlich ein Hund mit fletschenden Zähnen an. Müsste der Besitzer haften, wenn mich der Hund gebissen hätte? Dr. iur. Beat Frischkopf* 11.05.2021, 13.11 Uhr

Häufig führen Wanderwege über alpwirtschaftlich genutzten Weiden oder an Bauernhöfen vorbei. Dabei können verschiedene Tiere wie Hofhunde, Mutterkühe usw. Wandernde gefährden oder in extremis gar verletzen. Das Obligationenrecht (OR) regelt die Haftung des Tierhalters im Zivilrecht.

Danach muss der Halter für den vom Tier angerichteten Schaden (Heilungskosten, Erwerbsausfall, Genugtuung, Kleiderschaden usw.) grundsätzlich haften, wenn er nicht nachweisen kann, dass er die gebotene Sorgfalt in der Verwahrung und Beaufsichtigung des Tieres angewendet hat. Eine Haftung kommt dann in Frage, wenn der Schaden aus einer typischen Tiergefahr (z.B. Schlagen, Beissen, Kratzen) resultiert und das Tier aus eigenem Antrieb agierte oder reagierte. Wichtig ist, dass Halter (vor einem Ereignis) abklären, dass alle vorhandenen Tiere vom Deckungsbereich seiner Haftpflichtversicherung umfasst sind.

Schaden unvorhersehbar?

Der Tierhalter kann sich von der Haftung befreien, wenn er beweisen kann, dass er sämtliche objektiv notwendigen und gebotenen Massnahmen getroffen hat. Er muss also aufzeigen können, dass der Schaden aus unvorhersehbaren Gründen geschah, obgleich er alles Zumutbare gemacht hat. Er muss vorhandene Empfehlungen (z.B. jene der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) wie auch Gesetze (z.B. die kantonale Hundegesetzgebung) beachten. Ist ihm bewusst, dass sein Tier aggressiv ist, muss er gar erhöhte Sicherheitsmassnahmen ergreifen.

Misslingt der Sorgfaltsbeweis, so kann sich der Halter nur von der Haftung befreien, wenn er nachweisen kann, dass der Schaden auch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt eingetreten wäre. Ein Schaden gilt nur dann als von einem Tier angerichtet, wenn ein direkter Zusammenhang zwischen dem Angriff des Tieres und dem Schaden besteht. Wird dieser unterbrochen, haftet der Tierhalter nicht, was beim Vorliegen höherer Gewalt oder bei grobem Selbstverschulden des Geschädigten der Fall sein kann oder wenn ein erhebliches Drittverschulden (also eines Aussenstehenden) vorliegt.

Warntafeln kein Freipass

Das Aufstellen von Informations- und Warnschildern entbindet den Tierhalter jedoch nicht davon, trotzdem im konkreten Fall zumutbare und nötige Massnahmen zu treffen. Wanderer, Jogger und Radfahrer müssen anderseits im freien Gelände die Eigenverantwortung wahrnehmen.

Dazu ist auch ein vorsichtiges Verhalten im Umgang mit Tieren notwendig. Wichtige Verhaltensregeln sind etwa: Distanz halten, Kälber nicht berühren und Hunde an der Leine führen. Werden solche Regeln nicht beachtet, kann dies als Selbstverschulden qualifiziert werden. Mitverschulden oder gar grobes Fehlverhalten des Geschädigten kann somit dazu führen, dass der Tierhalter für den eingetretenen Schaden nur teilweise oder gar nicht einstehen muss.

*Dr. iur. Beat Frischkopf ist Rechtsanwalt; www.frischkopf.ch