Ratgeber Wenn ich mir von meinem Partner etwas wünsche, versteht er das als Kritik ­­­— und es kommt zum Streit Immer wenn ich (w., 45) meinem Partner gegenüber einen Wunsch äussere, beginnt er sich wortreich zu verteidigen und den Wunsch abzuwehren. Ich habe mich in solchen Momenten auch nicht im Griff und mache ihm wütend Vorwürfe, die sicher nicht alle fair sind. Ich bin einfach enttäuscht, dass er mich nicht versteht. Wie können wir besser miteinander reden? Eugen Bütler* Jetzt kommentieren 09.03.2023, 11.42 Uhr

Eugen Bütler.

Was Sie beschreiben, ist einer der wohl häufigsten Gründe für Konflikte in Paarbeziehungen. Der eine Partner äussert ein Bedürfnis, der andere Partner vernimmt das als Kritik. Er setzt sich zur Wehr und rechtfertigt sein Verhalten.

Es ist verständlich, dass Sie sich in nach dieser Reaktion noch weniger verstanden fühlen. Und Ihre Bedürfnisse vehement verteidigen. Womöglich halten Sie ihm sogar vor, wie viel Sie in die Beziehung investieren, im Gegensatz zu ihm. Ihr Mann fühlt sich dadurch noch mehr angegriffen und infrage gestellt. Die Konfliktspirale dreht sich immer schneller. Die Partner hören einander nicht mehr zu, bleiben ratlos und oft sogar verletzt zurück.

Um aus dieser Situation herauszukommen, müssten Sie zuerst das Missverständnis klären: Ein Wunsch ist keine Kritik! Sagen Sie ihm in einem ruhigen Moment, dass Sie ihn nicht kritisieren wollen, sondern nur sagen, was Sie brauchen. Bitten Sie ihn, einmal zuzuhören und nicht gleich mit Abwehr zu reagieren. Eine Formulierung könnte sein: «Schatz, du weisst, ich liebe dich. Ich will dir keine Vorwürfe machen. Ich bitte dich lediglich, offen zu sein für das, was ich dir jetzt sage. Du brauchst mir auch nicht gleich zu antworten, du kannst es dir eine Zeit lang überlegen.»

Eine gute Methode ist auch das partnerschaftliche Gespräch.

Nach Vereinbarung reden und zuhören

Das geht so: Ein Partner redet eine vereinbarte Zeit, zum Beispiel 10 Minuten. Und der andere hört nur zu, ohne zu unterbrechen. Anschliessend wechselt man die Rollen. Diese Form hat den Vorteil, dass beide genug Zeit erhalten, mal alles zu sagen, was sie oder ihn bewegt. Sie als Partnerin hätten zum Beispiel die Zeit zu sagen: «Ich will dich nicht angreifen. Ich habe ein wichtiges Bedürfnis.» Und er könnte sagen: «Im Moment scheint mir das nicht einfach. Aber wenn es dir so wichtig ist, schaue ich mal, was ich tun kann.»

Sollte diese Gesprächsform nicht zu einem befriedigenden Ergebnis und zu stimmigen Vereinbarungen führen, empfehle ich Ihnen, das Ganze mit einer Drittperson (Freund oder Freundin, in einer Paarberatung) zu besprechen. Die Aussensicht oder gute Fragen können weiter­helfen.

An den guten Willen des anderen glauben

Häufig bleiben Paare über längere Zeit in den gleichen gegenseitigen Missverständnissen stecken. Beide Partner unterstellen sich schlechte Absicht. In meinen Beratungen rate ich Paaren deshalb oft Folgendes: «Glauben Sie bis zum Beweis des Gegenteils an den guten Willen Ihres Partners/Ihrer Partnerin.» Wo Paare verstehen, dass ihr Partner in der Regel keine böse Absicht hat, wachsen neues Vertrauen und neue Liebe. Der Weg dahin gestaltet sich zwar häufig kompliziert und ist manchmal auch mit Rückschlägen gepflastert. Aber es ist möglich, durch Beziehungsarbeit wieder an einen Punkt zu gelangen, an dem es beiden Partner wohl ist und beide Ihre Bedürfnisse in die Beziehung einbringen und leben können.

* Eugen Bütler ist psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch

