Ungewisse Ausgangslage Erleidet Gustav Kahn Schiffbruch? Kanton Thurgau bewilligt Romanshorner Ortsplanung nur teilweise – und gefährdet Trendquartier am Hafen

Der Kanton hat die revidierte Ortsplanung von Romanshorn nur teilweise bewilligt. Seiner Meinung nach hat es sich die Stadt zu einfach gemacht mit dem Ortsbildschutz. Damit ist bauliche Entwicklung in der Kernzone und am Hafen in Frage gestellt. Das sind die Problemfelder.