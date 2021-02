Ratgeber Welcher Grüntee bei Diabetes und Bluthochdruck? Mir (m, 67) wurde empfohlen, zur Unterstützung meiner Diabetes-Therapie täglich Grüntee zu trinken. Aufgrund der grossen Sortenvielfalt an Grüntees möchte ich wissen, welche Sorte für Diabetiker die beste ist. Da ich überdies an Bluthochdruck leide, möchte ich erfahren, ob es dennoch sinnvoll ist, täglich Grüntee zu trinken. Peter Oppliger* 08.02.2021, 17.30 Uhr

Aus Ihrer Frage schliesse ich, dass Sie medizinisch gut betreut sind. Das ist wichtig, denn Menschen mit chronischen Krankheiten und gesundheitlichen Problemen wie Diabetes und/oder Bluthochdruck gehören zwingend in ärztliche Betreuung und bedürfen regelmässiger Kontrolle.

Die gesundheitlichen Wirkungen von Grünem Tee bei regelmässigem Genuss als vorbeugendes und heilungs­förderndes Getränk bei vielen Zivilisationskrankheiten sind bekannt und erwiesen. Dazu gehören mit Sicherheit auch Diabetes und Bluthochdruck.

Tee, das heisst der Aufguss aus den Blättern der Teepflanzen Camellia sinensis und assamica, ist weltweit das meistgetrunkene Getränk mit einer über tausendjährigen faszinierenden Geschichte. Durch unterschiedliche Verarbeitung können aus den Teeblättern Grüner Tee oder Schwarztee hergestellt werden.

Beim Schwarztee werden die Blätter oxidiert, fälschlicherweise wird das oft als Fermentation bezeichnet. Durch diesen Prozess werden die gesundheitsfördernden Wirkstoffe wie etwa die sogenannten Catechine und das Epigallocatechingallat verändert und verlieren ihre Wirkung. Der Schwarztee wird zum reinen Genussmittel. Der Grüne Tee ist jedoch Genuss- und Heilmittel. Tee enthält auch Koffein (früher Thein genannt), was für Therapien berücksichtigt werden muss.

Zwei Sorten stehen im Vordergrund

Seit Jahrhunderten wird in Japan praktisch nur Grüner Tee produziert. Die verschiedenen Sorten enthalten je nach Bodenbeschaffenheit, Klima und hauptsächlich zum Zeitpunkt der Ernte verschiedene Wirkstoffverhältnisse. Die beiden Sorten Sencha und Bancha eignen sich am besten für Therapien bei Diabetes.

Sencha, die zweite Frühjahrsernte, ist der ideale Tee für den ganzen Tag, weil hier die Wirkstoffe mengenmässig harmonisch enthalten sind. Bancha, die Sorte aus dritter Ernte (Sommerernte), eignet sich am besten als Abendgetränk, da Bancha praktisch kein Koffein enthält und somit einen gesunden Schlaf nicht beeinträchtigt.

Der Blutdruck wird im Gegensatz zu andern koffeinhaltigen Getränken wie etwa Cola oder Kaffee durch Grünteegenuss nicht erhöht. Der Grüne Tee hat auf die Elastizität der Blutgefässe sogar eine günstige Wirkung.

Wählen Sie also die beiden genannten Grünteesorten Sencha und Bancha. Die ideale Gesamtmenge als Therapie liegt zwischen 1,0 und 1,4 l pro Tag. Zur optimalen Ausnutzung der gesunden Wirkstoffe soll das Teekraut – 1 Teelöffel pro Teetasse – zweimal aufgegossen werden. Wählen Sie in jedem Fall eine nicht aromatisierte Bio-Qualität, nach Möglichkeit keine Teebeutel. Trinken Sie den Tee bewusst, ungesüsst und in Ruhe. Und achten Sie überdies ganz allgemein auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung.

* Peter Oppliger, dipl. Drogist, ist Spezialist für Naturheilkunde und Teephilosoph, www.peter-oppliger.ch