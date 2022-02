Ratgeber Welche pflanzlichen Bindemittel ersetzen mir Gelatine? Meine Kinder möchten zunehmend vegetarisch essen. Weshalb ihnen auch Gelatine ein Dorn im Auge ist. Mit welchen pflanzlichen Bindemitteln könnte ich Gelatine ersetzen? Und auf was ist zu achten bei diesen Mitteln? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 04.02.2022, 11.30 Uhr

Ihre «schwabbelige» Konsistenz verdanken Flan, Köpfli oder Panna Cotta einem Bindemittel wie der Gelatine. Da diese durch das Auskochen von Knochen, Schwarten und Sehnen gewonnen wird, braucht die vegetarische und vegane Küche pflanzliche Alternativen. Produkte aus Algen, wie Agar-Agar, Alginat oder Carrageen, auch Johannisbrotkernmehl und Guarkernmehl, die aus gemahlenen Samen oder Früchten gewonnen werden, eignen sich. Zu kaufen sind diese Produkte in Drogerien und Bioläden. Agar-Agar ist auch in Grossverteilern erhältlich. Aber aufgepasst: Johannisbrotkernmehl oder Guarkernmehl können bei Sojaallergikern zu Kreuzallergien führen.

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Hinweise auf der Verpackung befolgen:

Wer gewohnt ist, mit Gelatine zu arbeiten, muss beim Verwenden von pflanzlichen Bindemitteln umdenken. Während sich Gelatine problemlos auch für kalt verarbeitete Zutaten eignet, müssen pflanzliche Bindemittel zum Teil erwärmt oder gekocht werden, damit sie ihre Wirkung entfalten. Die Produkte unterscheiden sich auch in der Gelierfähigkeit. Für ein gutes Ergebnis die Hinweise auf der Verpackung befolgen!

Agar-Agar erhitzen, damit es die Zutaten binden kann:

Die verschiedenen Marken von Agar-Agar unterscheiden sich in der Gelierfähigkeit. In etwa gilt: Ein Teelöffel (= zwei Gramm) Agar-Agar bindet rund fünf Deziliter Flüssigkeit zu Crèmedicke, für schnittfeste Massen braucht es etwa zwei gestrichene Teelöffel.

Agar-Agar muss erhitzt werden. Durch das Kochen während ein bis zwei Minuten entfaltet es die Gelierfähigkeit. Beim Abkühlen bindet es bei rund 40 °C. Wird geschlagener Rahm daruntergezogen, muss das zu diesem Zeitpunkt sein. Anschliessend bis zu vier Stunden kühlen. Das Algenpulver bindet auch bei der Zugabe von frischen Kiwis, Ananas, Mango oder Papayas.

Johannisbrotkernmehl bindet kalte Flüssigkeiten:

Das glutenfreie Mehl entfaltet seine Bindefähigkeit schon nach kurzer Zeit auch in kalter Flüssigkeit. Wird das Mehl in einer warmen oder heissen Flüssigkeit verwendet, rührt man es sicherheitshalber vorgängig in wenig kaltem Wasser klümpchenfrei an. Etwa eineinhalb Teelöffel binden fünf Deziliter Flüssigkeit zu Crèmedicke.

Guarkernmehl bindet schnell:

Das glutenfreie Mehl bindet auch kalte Flüssigkeiten sehr schnell. Vor dem Beigeben zur Masse das Guarkernmehl unbedingt mit der kalten Flüssigkeit anrühren, eventuell auch mit dem Stabmixer mischen. Die fertige Crème direkt in Schälchen anrichten, da die Masse sehr schnell fest wird. Würde man sie nach dem Gelieren nochmals rühren, könnten kleine Klümpchen entstehen.

Für fünf Deziliter Flüssigkeit braucht es eineinhalb bis zwei gestrichene Teelöffel mit Guarkernmehl. Ein Gramm entspricht in diesem Fall der Bindefähigkeit von eineinhalb Gramm Johannisbrotkernmehl.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

