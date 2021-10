Ratgeber Was unterscheidet Krautstiele von Mangold? Bald einmal steht bei mir ein Krautstiel-Gratin auf dem Speiseplan. Oder eines mit Mangold. In meiner Familie kam nun die Frage auf, was es für Unterschiede zwischen Krautstiel und Mangold geben würde? Und wie sieht es bei beidem eigentlich mit Nitraten und Oxalsäuren aus? Und kann ich Krautstiele einfrieren? Herbert Huber * Jetzt kommentieren 10.10.2021, 13.00 Uhr

Ihre Fragen kommen goldrichtig. Haben wir uns doch gerade wieder einmal mit einem Krautstiel-Gratin kulinarisch beglückt. Dazu gab es rosa gebratene Schweizer Lammkoteletten. Zu Ihrer Frage, ob es einen Unterschied zwischen Krautstiel (französisch: Côtes de bettes) und Mangold gibt? Ja, den gibt es. Bei Krautstiel und Mangold handelt es sich nicht um die gleiche Gemüseart. Mangold hat kleinere Blätter, ist feiner im Geschmack und seine Rippe ist weniger dick als die des Krautstiels. Mangold wird unter anderem für die Zubereitung der beliebten Bündner Spezialität Capuns verwendet. Besonders im Herbst.

Zu den Krautstielen: Diese heissen auch Rippen- oder Stielmangold. Die hellen Stiele wie auch die Blätter können praktisch restlos verwendet werden. Mit den grünen Blättern lässt sich so ziemlich alles zubereiten, was man auch mit Spinat macht: Überbackenes, Gedünstetes oder Gedämpftes. Meine Grossmutter kochte die Stiele sehr weich. Mit einer weissen Sauce und etwas Käse hat sie die Krautstiele dann überbacken. Meine Begeisterung über diese Speise hielt sich damals als Kind aber in Grenzen.

Hoher Nitratgehalt

Krautstiel hat einen relativ hohen Gehalt an Nitrat und Oxalsäuren. Oxalsäuren sind in Mangoldblättern, Sauerampfer, Rhabarber und Spinat vorhanden. Das Kochwasser hat meine Mutter jeweils weggeleert und diese Gemüse nicht mehr aufgewärmt.

Es gibt übrigens auch rote Krautstiel-Sorten. Mit seinem leuchtenden Farbenspiel ist roter Krautstiel ein Blickfang im Gemüsegarten. Die Sorten heissen «Feurio» oder «Vulkan». Leider sind diese Sorten bei den Grossverteilern sehr selten im Angebot. Doch der Biobauer in der Umgebung kann sicher weiterhelfen. Übrigens: Krautstiel wie Mangold lassen sich, vorher blanchiert, problemlos einfrieren.

Und hier noch ein Rezept mit Mangold: Mangoldstiele waschen, Enden abschneiden und die grünen Blätter beiseite legen. Allfällige faserige Stellen schälen. Dann die Mangoldstiele in mittelgrosse Würfel und die grünen Blätter in Streifen schneiden. Salzwasser zum Kochen bringen und die Stiele ca. 5 Minuten blanchieren. Herausnehmen und abtropfen lassen. Beiseite stellen.

In einer Pfanne in feine Scheiben geschnittene Zwiebeln in etwas Olivenöl andünsten. Tomaten würfeln. Mit den grünen Blättern gut mischen. Alles in eine feuerfeste Gratinplatte legen und ca. 5 Minuten auf der Herdplatte süderlen lassen. Dann etwas Rahm hinzufügen. Mit Sbrinz Reibkäse bestreuen oder mit Mozzarella-Würfelchen und im Ofen bei 200° Oberhitze gratinieren. Das Endprodukt muss goldbraun überbacken sein. Dazu passen rosa gebratene Schweizer Lammkoteletten. Oder einfach mal wieder eine Mahlzeit ganz ohne Fleisch geniessen.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.