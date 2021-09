Ratgeber: Was macht man mit alten ausgedienten Kleidern?

Ratgeber Was tun mit Kleidern, die zu alt für die Sammlung sind? Was macht man mit alten ausgedienten Kleidern, die nicht mehr für die Altkleidersammlung taugen? Gibt es hier eine sinnvolle Art des Recyclings oder bleibt nur der Mülleimer? Was mir angesichts mehr geforderter Nachhaltigkeit als nicht sehr angemessen erscheint. Ich möchte alte Kleider nicht einfach wegwerfen. Monika Neidhart* 24.09.2021, 11.11 Uhr

Die Schweiz hat eine Sammelquote von rund 50% an Bekleidungstextilien. Das sind rund 7 kg Altkleider pro Person und Jahr, die von Hilfswerken und Organisationen, die eng mit ihnen verbunden sind, eingesammelt werden. Die Kleiderproduktion verschlingt beträchtliche Mengen an Energie, Wasser, Chemikalien und Erdöl. Insbesondere der konventionelle Baumwollanbau braucht viel Wasser und hat einen hohen Pestizideinsatz. So ist es in der Tat sinnvoll, sich zu fragen: Wohin mit ausgedienten Kleidern und Stoffen?

Gemäss der Pressestelle von Texaid können auch defekte Altkleider und Stoffstücke in die Container abgegeben werden, sofern sie sauber und trocken sind. Aus den nicht mehr tragbaren Kleidern werden Putzlappen hergestellt. Nicht saugfähige Materialien werden zu Reisswolle geschreddert und können als Füll- und Dämmstoffe weiterverwendet werden. In der Fachsprache nennt man das «Downcycling», eine Wiederverwertung, bei der ein weniger wertiges Produkt entsteht. Ökologisch sinnvoll, da die Rohstoffe nicht verloren gehen. Nur ein kleiner Teil der Textilsammlung ist Abfall, der verbrannt und damit der thermischen Verwertung zugeführt wird. Für den Privathaushalt heisst das also, dass nur gerade komplett zerrissene Kleider oder völlig mit Öl- oder Farbspuren bedeckte Textilien in den Mülleimer gehören.

Besser als das Downcycling ist das Upcycling. Hier entsteht aus etwas Altem etwas Neues. Je nach handwerklichem Geschick lassen sich aus Altkleidern nützliche Gegenstände und Schmuckstücke herstellen. Die Ideen sind fast grenzenlos. Eine Inspiration kann das Internet bieten. Etwa, wenn man die Suchfrage «aus alten Kleidern Neues gestalten» eingibt. Stoffstreifen ergeben Windspiele oder dienen zum Weben (als Zierde oder ausgelöst als Teppich). Sie können zu Türvorlagen, Taschen und Beuteln verhäkelt werden. Hat man eine Nähmaschine zur Verfügung, kann man aus alten Jeans Handtaschen zaubern, eine Steckwand (die aufgenähten Hosentaschen sind da kleine Behälter), Handyhüllen, Shorts oder Kinderkleider. Aus einem Wollpullover lassen sich aus den weniger abgenutzten Stellen Fausthandschuhe oder Mützen nähen. Lohnt sich das Flicken, hilft eventuell auch jemand im Repair-Café.

Fast Fashion meiden

Trotz vieler Möglichkeiten zu Hause, ist das Upcycling bei Textilien und insbesondere bei Schuhen im grossen Stil immer noch sehr begrenzt. Texaid rechnet damit, dass in Zukunft der Anteil Altkleider noch zunehmen wird. Kleider sind verhältnismässig günstiger geworden und werden gleichzeitig weniger lang getragen als früher. Zudem wechselt die Mode schnell. Dadurch steigt der Verbrauch pro Kopf. Wer nachhaltig handeln will, meidet in erster Linie «Fast Fashion» und geht mit den Textilien schonend um.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch