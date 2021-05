Was tun gegen häufig auftretende Blasen an den Füssen?

Meine Tochter (27) leidet immer wieder an Blasen an den Füssen, obwohl ihre Wander- und Skischuhe eigentlich gut passen. Die Blasen treten nicht nach jeder Tour auf, in diesem Frühjahr nach einer Skitourenwoche aber extrem. Wie behandelt man Blasen am besten? Muss man zum Arzt? Und was kann man präventiv tun?