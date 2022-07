Ratgeber Was sind sekundäre Pflanzenstoffe? Sind diese gesund? In welchen Nahrungsmitteln sind sie enthalten? Immer wieder begegne ich dem Begriff der «sekundären Pflanzenstoffe». Diese sollen wohl besonders gesund sein. Was ist darunter zu verstehen? In welchen Nahrungsmitteln sind diese Stoffe enthalten? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 29.07.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unter dem Begriff der «sekundären Pflanzenstoffe» werden Substanzen sehr unterschiedlicher Struktur zusammengefasst. Von den rund 100 000 bisher bekannten Stoffen kommen 5000 bis 10 000 in der menschlichen Nahrung vor. In Gemüse, Obst, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Nüssen sowie Vollkornprodukten erfüllen sie unterschiedliche Aufgaben, wie das Anlocken von Insekten und Nützlingen, das Abwehren von Schädlingen und das Regulieren des Wachstums. Diese Stoffe kommen in Form von Farb-, Duft- und Aromastoffen vor.