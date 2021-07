Ratgeber Was sind gesättigte Fettsäuren? Einfach erklärt? Auf Lebensmitteldeklarationen lese ich bei der Angabe Fett in der Unterlinie häufig: «davon gesättigte Fettsäuren». Was bedeutet in diesem Zusammenhang «gesättigt»? Und warum wird das speziell aufgelistet? Monika Neidhart* 10.07.2021, 12.18 Uhr

Auf vorverpackten Lebensmitteln müssen alle Angaben aufgedruckt sein, die das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) vorgibt. Unter diesen Angaben sind auch die Angaben über den Nährwert, der meist in einer Tabelle dargestellt ist.

Die gesättigten Fettsäuren müssen nur bei der sogenannten «grossen Nährwertdeklaration» aufgelistet sein. Diese umfasst neben dem Energiewert, den Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiss und Salz auch den Fettgehalt mit dem Zusatz «davon gesättigte Fettsäuren». Bei der kleinen Nährwertkennzeichnung mit Energiewert, Fettgehalt, Kohlenhydraten, Eiweiss und Salz kann der Zusatz mit «davon gesättigte Fettsäuren» weggelassen werden.

Ob Fette gesättigt oder ungesättigt sind, hängt von der chemischen Struktur ab. Alle Fette sind nach dem gleichen Grundprinzip aufgebaut: in der Form, etwas vereinfacht gesagt, ähnlich einem E. Am Glyzerin sind drei Fettsäuren angehängt. Die Fettsäuren können unterschiedlich lange Ketten sein. Gibt es darin Doppelbindungen (will heissen unbesetzte Stellen, an denen Verbindungen eingegangen werden könnten), spricht man von ungesättigten Fettsäuren.

Entsprechend der Anzahl Doppelbindungen gibt es einfach bis mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Bei gesättigten Fettsäuren gibt es keine Doppelbindungen. Der Aufbau beeinflusst den gesundheitlichen Wert, die Haltbarkeit und die Verwendungsmöglichkeiten in der Küche.

Gesättigt: Kokosfett, Butter

Gesättigte Fettsäuren sind eher fest und hoch erhitzbar wie Kokosfett, Palmöl oder Butter. Sie kommen daneben vor allem in verarbeiteten Produkten sowie Fleisch- und Wurstwaren vor. Dem Körper dienen sie hauptsächlich als Energielieferant. Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE empfiehlt eine maximale Aufnahme von 10 % der täglichen Energiezufuhr von rund 2000 kcal (1 Gramm Fett entspricht 9 kcal).

Die restlichen rund 20 % des Energiebedarfs sollen mehrfach ungesättigte Fettsäuren abdecken, wie die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-6-Fettsäuren. Sie sind besonders wichtig für die Gesundheit. Der Körper kann sie selbst nicht aufbauen. Sie müssen ihm unbedingt durch die Nahrung zugeführt werden. Diese lebensnotwendigen essenziellen Fettsäuren sind Bestandteil aller Zellstrukturen. So sind sie notwendig für die Entwicklung des Gehirns, für die normale Funktion von Herz und Immunsystem oder auch Ausgangssubstanz zur Herstellung von Gewebshormonen, die den Blutfettspiegel/Blutcholesterinspiegel senken.

Ungesättigt: Rapsöl, Leinöl

Rapsöl, Leinöl oder Baumnüsse sind reich an Omega-3-Fettsäuren, Sonnenblumenöl, Distelöl wie auch Milch, Fleisch, Innereien (je nach Fütterung) sind gute Quellen für Omega-6-Fettsäuren. Durch den Austausch von gesättigten durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren lässt sich das Risiko für Fettstoffwechselstörungen und Verengung oder Verschluss der Herzkranzgefässe senken.

*Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch