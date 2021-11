Ratgeber Was sind die Vorteile von Buchweizen? Als ich diesen Herbst im Puschlav war, wurde ich auf den Buchweizen aufmerksam. Um was für ein Getreide handelt es sich hier? Und welche Vorteile hat Buchweizen? Monika Neidhart * Jetzt kommentieren 21.11.2021, 15.00 Uhr

Auch wenn es der Name vermuten lässt: Buchweizen ist keine Getreideart. Vielmehr gehört Buchweizen, wie Rhabarber und Sauerampfer auch, zu den Knöterichgewächsen. Weil er jedoch ähnliche Eigenschaften und Nährstoffe hat wie eine Getreideart, wird er auch als «Scheingetreide» bezeichnet. Dass Buchweizen ursprünglich aus dem Osten zu uns kam, klingt in den weiteren Namen an, die es für ihn gibt, wie Heidekorn oder Sarazenenkorn. Russland ist heute noch der grösste Produzent.

Im Korn stecken eine Vielzahl an Vitaminen und Mineralstoffen, wie Magnesium, Kalium, Zink, Vitamin B1 und B6, Phosphor, Eisen, Folsäure und weitere. Interessant ist der Buchweizen auch wegen seines hochwertigen Eiweisses, insbesondere durch den hohen Anteil an Lysin (eine der lebensnotwendigen Aminosäuren). Der grösste Unterschied zwischen Getreide und Buchweizen ist das Gluten. Das pyramidenförmige, circa drei Millimeter grosse Korn enthält dieses nicht. Damit wird Buchweizen für Personen mit Zöliakie zu einer Alternative.

Viele nahrhafte Gerichte

Und auch wenn kein Brot aus ihm hergestellt werden kann, so können doch aus Grütze und dem gräulichen Mehl mit nussigem Geschmack viele nahrhafte Gerichte entstehen. Gerade die Küche des Puschlav kennt viele Rezepte. Am bekanntesten sind die Pizzoccheri, ein Nudelgericht mit Gemüse und Käse. Beliebt sind auch Polentaarten, wie «Pulenta in flur», wo das Buchweizenmehl in Rahm und Milch gekocht wird, oder die «Pulenta taragna», eine Mischung mit feinem Maismehl. Körner werden geröstet über einen Salat gestreut oder dem Brotteig als aromatischer Akzent beigefügt. In der übrigen Schweiz kennt man Buchweizen kaum. Am ehesten in der Romandie für Bretonische Galettes. Mit etwa 20 Gramm pro Person und Jahr ist der Verbrauch in der Schweiz sehr bescheiden.

Von Kartoffeln verdrängt

Im Val Poschiavo hatte der Anbau über Jahrhunderte Tradition, bis er zuerst von den Kartoffeln verdrängt und Mitte 1950 zugunsten der Milchwirtschaft aufgegeben wurde. Mit dem Bewusstsein für eine regionale und nachhaltige Ernährung wächst die Bedeutung der fast vergessenen Kultur aber wieder.

Das Scheingetreide ist anspruchslos im Anbau und ideal bei der Fruchtfolge. Die weissen Blüten der krautigen, 80 bis 120 Zentimeter hohen Pflanze bieten ein ideales Bienenfeld. Düngen ist eher kontraproduktiv. Krankheiten und Schädlinge sind in der Schweiz nicht bekannt. All das macht diese Pflanze für den ökologischen Anbau sehr interessant.

Erst recht im Puschlav, das zu über 95 Prozent biologisch bewirtschaftet wird. Seit rund 15 Jahren bauen drei Bauern wieder Buchweizen mit viel Handarbeit und Pioniergeist an. Das Mehl wird in der Steinmühle Aino in San Carlo von Freiwilligen gemahlen. Dank 100 Prozent Valposchiavo, wo sich Produzenten, Verarbeiter, Handel und Restaurants verpflichtet haben, Produkte anzubieten, die zu 100 Prozent aus dem Tal stammen, findet Buchweizen im südlichsten der Bündner Täler seinen Absatz.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch