Was gilt es beim Konsum von Rohmilch zu beachten?

Ratgeber Was muss ich beim Konsum von Rohmilch beachten? Da ich kürzlich in eine ländliche Gegend gezügelt bin, möchte ich fortan meine Milch direkt ab Bauernhof beziehen. Was gilt es hier zu beachten? Welche Regeln sollte der Bauer einhalten? Welche Vorteile bietet Rohmilch? Monika Neidhart * Jetzt kommentieren 03.10.2021, 14.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monika Neidhart.

Früher konnte man bei vielen Bauern die Milch direkt mit dem Kesseli während den Melkzeiten abholen. Heute sind es vor allem Milchautomaten in Hofläden, die eine Selbstbedienung rund um die Uhr zulassen. Damit kommen Landwirte dem Trend nach lokalem und regionalem Einkauf sowie nach unverpackten und naturbelassenen Lebensmitteln entgegen.

Gleichzeitig kann der Produzent sein Produkt selber vermarkten. Eine Bewilligung braucht es dafür keine. Voraussetzung ist aber, dass die Hygiene- und Kühlvorschriften eingehalten werden. Die verkaufte Menge muss monatlich an die Treuhand Milch GmbH gemeldet werden (Artikel 43 Landwirtschaftsgesetz). In der Preisgestaltung ist der Landwirt frei. Werden jedoch die Kosten für den Automaten, die Wartung, die Kühlung, die Reinigung und für weitere Arbeiten mit einberechnet, wird ein Bauer damit nicht reich.

Rohmilch rasch brauchen

Weil Rohmilch unbehandelt ist, müssen Landwirte die Kundschaft informieren, dass diese Milch nicht «genussfertig» ist. Das heisst für die Käuferschaft, dass die Milch vor dem Trinken auf mindestens 70°C erhitzt werden muss. Dazu darf sie höchstens bei 5°C aufbewahrt werden und soll innerhalb dreier Tage konsumiert werden. Das Erhitzen auf 70°C ist eine Sicherheitsmassnahme. So können allfällige Gesundheitsrisiken durch Bakterien verhindert werden.

Das Vorgehen ist einfach: Milch für 20 bis 30 Sekunden auf 70°C erhitzen, auskühlen lassen und bis zur Verwendung im Kühlschrank in einer sauberen Flasche aufbewahren. (Damit die Milch keinen Fremdgeruch annimmt, Behälter jeweils gut verschliessen.) Danach kann sie auch kalt getrunken werden. So wie der Milchproduzent für hygienisch einwandfreie Bedingungen bis zur Milchabgabe sorgen muss, so liegt es in der Verantwortung jedes Konsumenten, diese Milch weiter optimal zu behandeln. Das fängt bereits mit einem sauberen Gefäss an, in das man die Milch im Hofladen abfüllt.

Die Vorteile von Rohmilch sind vielfältig, da sie die vielfältigen Verarbeitungsstufen der milchverarbeitenden Industrie nicht durchlaufen hat. So enthält sie mehr Bakterien, was die Vielfalt des Mikrobioms im Darm fördert. Gleichzeitig kann sie vor Allergien schützen. Das hitzeempfindliche Beta-Lactoglobulin, welches mengenmässig das wichtigste Molkenprotein in der Milch ist, wird weniger denaturiert (bei ultrahocherhitzter Milch UHT kann die Denaturierung bis zu 94% betragen). Beim Stehenlassen der Milch kann der Rahm abgeschöpft und separat verwendet werden.

Nicht für Schwangere

Da Rohmilch vor dem Verzehr auch erhitzt werden soll, unterscheidet sich der Verlust bei den hitzelabilen Vitaminen B1, B6, B12, Folsäure und Vitamin C nicht von dem Verlust bei verarbeiteter Milch.

Da Rohmilch also mehr Bakterien – gesundheitsfördernde wie problematische – enthält, wird sie nicht für Schwangere und Personen mit einem geschwächten Immunsystem empfohlen.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch