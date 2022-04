Ratgeber Was könnte der Grund sein für meine Heiserkeit? Ich (w, 60, seit kurzem Ex-Raucherin) bin seit einem Monat heiser, teils mit Schmerzen beim Sprechen. Ich arbeite als Primarschullehrerin. Weil ich viel reden muss, war ich immer mal heiser, aber nie so wie jetzt. Dr. med. Kathrin Degenhardt* Jetzt kommentieren 26.04.2022, 08.51 Uhr

Jede Heiserkeit, die länger als drei Wochen dauert, sollte durch einen Facharzt/eine Fachärztin für Hals-Nasen- Ohren-Heilkunde (HNO) abgeklärt werden. Dabei wird der Kehlkopf untersucht, entweder über den Mund oder mit einem flexiblen Endoskop durch die Nase. Die Untersuchung dauert wenige Minuten.

Am Kehlkopf können die Stimmbänder (medizinisch: Stimmlippen) und die Umgebung des Kehlkopfes beurteilt und die Ursache Ihrer Heiserkeit festgestellt werden.

Meist liegt tatsächlich eine Kehlkopfentzündung vor, etwa im Rahmen von Atemwegsinfekten, oder auch eine sogenannte chronische Kehlkopfentzündung, die gehäuft bei langjährigen Raucherinnen und Rauchern auftritt.

Zweite mögliche und ebenfalls häufige Ursache einer Heiserkeit sind die sogenannten funktionellen Stimmstörungen. In diesem Fall sind Kehlkopf und Stimmbänder anatomisch zwar völlig in Ordnung, auch die Öffnungs- und Schliessbewegungen der Stimmbänder sind gleichmässig vorhanden. Die Stimmtechnik, welche die betroffene Person verwendet, entspricht aber nicht den Anforderungen, die an die Stimme im Alltag gestellt wird («ungünstige Stimmtechnik»).

Weitere mögliche Ursachen sind Kehlkopftumoren, also bösartigen Veränderungen im Bereich der Stimmbänder und der Kehlkopfstrukturen. Länger anhaltende Heiserkeit ist dabei ein typisches Symptom. Pro Jahr erkranken in der Schweiz etwa 270 Personen an Kehlkopfkrebs. Raucher haben ein erhöhtes Risiko.

Es gibt aber auch gutartige Veränderungen im Kehlkopfbereich, die Heiserkeit verursachen können. Zum Beispiel Zysten (mit Flüssigkeit gefüllte Blasen) im Bereich der Stimmbänder, Stimmlippenpolypen oder Kontaktgranulome (Druckstellen im Bereich der Stimmbänder, wenn die Stimme zu kräftig eingesetzt wird).

Welche Therapie bei welcher Ursache?

Die Therapiemöglichkeiten unterscheiden sich je nach Ursache. Eine operative Therapie ist zum Beispiel notwendig bei den gutartigen Stimmbandveränderungen (Polypen/Zysten), aber auch bei den bösartigen, um den Tumor komplett zu entfernen oder Gewebeproben für eine feingewebliche Untersuchung zu entnehmen. Bei den bösartigen Veränderungen kann sich je nach Ausmass auch noch eine Bestrahlungs- und/oder eine Chemotherapie mit unterschiedlichen Substanzen anschliessen. Das wird im einzelnen Fall im Rahmen des Befundes entschieden.

Bei den chronischen Laryngitiden (Kehlkopfentzündungen) kann die sogenannte Schleimhautpflege Verbesserung bringen (Inhalationen etwa mit Salzwasserlösung oder Cortisonpräparaten; viel Wasser und Tee trinken; Rauchen vermeiden).

Bei funktionellen Stimmstörungen kann mit Hilfe einer Logopädin eine bessere Stimmtechnik erlernt werden.

Da Ihre Heiserkeit schon länger andauert, empfehle ich Ihnen – wie eingangs erwähnt – einen Termin bei einem HNO-Arzt oder einer HNO-Ärztin, um die Ursache abzuklären und danach die passende Therapie einzuleiten.

* Dr. med Kathrin Degenhardt ist Fachärztin für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, spez. Phoniatrie