Ratgeber Was kann ich gegen meine Wetterfühligkeit machen? Ich (w, 61) bin sehr wetterfühlig. Unter anderem bei Bise und Nebel reagiere ich mit Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen, Sehproblemen mit Lichtblitzen, Übelkeit und Schwindel. Verschiedene Therapien wie etwa Schüsslersalze, Akupunktur, Schröpfen usw. brachten nichts. Muss ich zum Neurologen für ein Kopf-MRI? Dr. Dr. med. Hyun Hor* Jetzt kommentieren 13.12.2021, 14.42 Uhr

Das Phänomen Wetterfühligkeit wird in der wissenschaftlichen Literatur schon sehr lange diskutiert. Wie bestimmte Wetterlagen zu Kopfschmerzen führen, ist bislang aber noch ungeklärt. Es wird unter anderem vermutet, dass Wetterwechsel in Kombination mit anderen Faktoren Neurotransmitter im Gehirn verändern können. Dadurch wird ein Ungleichgewicht verursacht, welches sich schliesslich in Kopfschmerzen äussert.

Fakt ist, dass in diversen, breit angelegten Patientenbefragungen das Wetter häufig als Einflussfaktor für Kopfschmerzen genannt wird und es offenbar einen Zusammenhang gibt. Dieser kann sich ganz unterschiedlich zeigen: Es gibt Menschen, die auf Temperatur- und Luftdruckunterschiede, Luftfeuchtigkeit oder – wie Sie es beschreiben – auf starke Winde wie Bise und Föhn reagieren. Möglicherweise ist diese Wetterfühligkeit auch genetisch bedingt.

Neben dem Wetter gibt es noch viele weitere Faktoren, welche die Schmerzen mitbeeinflussen können. Dazu zählen beispielsweise Ernährung, Stress, Alkoholkonsum oder Gerüche. Um eine passende Behandlung festzulegen, muss immer zuerst herausgefunden werden, um welche Art von Kopfschmerzen es sich handelt. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, ob es ein Spannungskopfschmerz oder eine Migräne ist, oder ob die Symptome allenfalls eine andere körperliche Ursache haben. Die von Ihnen geschilderten Begleitsymptome deuten auf eine Migräne hin, die insbesondere mit einer Wetterfühligkeit assoziiert ist.

Symptome in einem Tagebuch dokumentieren

In einem ersten Schritt kann es hilfreich sein, tagebuchartig zu dokumentieren, wann und in welcher Form die Symptome auftreten. Da man die Wetterfühligkeit kaum verändern kann, gilt es primär, andere begleitende Faktoren positiv zu beeinflussen, mit zum Beispiel regelmässigem Schlaf, körperlicher Aktivität, Stressabbau oder Vermeidung von Alkohol. Bei akuten Schmerzen kann auch ein gängiges Schmerzmittel Abhilfe schaffen. Tauchen die Symptome aber immer wieder auf und beeinträchtigen sie Ihren Alltag, ist eine weiterführende Abklärung bei einer Fachperson empfehlenswert. Je nach Kopfschmerzart, die diagnostiziert wird, sind dann verschiedene akute und prophylaktische Therapien möglich. Sollte sich die Diagnose einer Migräne bestätigen, stehen mittlerweile sehr effiziente und neue Vorbeugemöglichkeiten in der medikamentösen Therapie zur Verfügung.

Das von Ihnen erwähnte MRI kommt dann in Betracht, wenn es sich vor allem um neuartige Kopfschmerzen handelt und weitere Begleitsymptome auftreten. Zum Beispiel Lähmungserscheinungen, Gefühlsstörungen oder Sehstörungen. Diese Massnahme ist insbesondere wichtig, um andere Kopfschmerzursachen auszuschliessen.

* Dr. Dr. med. Hyun Hor ist Facharzt für Neurologie, www.neuroluzern.ch