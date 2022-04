Ratgeber Was ist eine versteckte Migräne? Kürzlich wanderte bei mir (w, 55) zweimal beim Autofahren ein schwarzer Schatten über die Augen, und einmal hatte ich dunkle Flecken im Sehfeld. Der Spuk dauerte etwa 20 Minuten. Da die Augen in Ordnung sind, meinte mein Augenarzt, es könnte sich um eine versteckte Migräne handeln. Was muss ich mir darunter vorstellen? Dr. Dr. med. Hyun Hor* Jetzt kommentieren 04.04.2022, 16.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dr. Dr. Hyun Hor

Wenn eine Sehstörung plötzlich und insbesondere erstmalig auftritt, kann das für die betroffene Person sehr beängstigend sein. Wichtig ist, dass man in diesem Fall die Sehstörung sofort medizinisch abklären lässt, um zu überprüfen, ob eine akut behandelbare Erkrankung vorliegt.

Falls sich keine Hinweise auf einen Schlaganfall oder ein augenärztliches Problem finden lassen, könnte ein weiterer möglicher Grund für die Sehstörung tatsächlich eine versteckte Migräne sein. Diese wird im Fachjargon auch als «isolierte Migräne-Aura» oder «Migraine sans Migraine» bezeichnet.

Wie es der Name schon andeutet, treten bei einer versteckten Migräne anders als bei einer «normalen» Migräne keine Kopfschmerzen auf. Betroffene Personen leiden aber unter denselben Symptomen, die im Vorfeld einer normalen Migräne typischerweise auftreten können. Dazu gehören zum Beispiel Sprachstörungen, Taubheitsgefühle oder eben Sehstörungen. Letztere sind in der Regel durch ein Flimmern, durch Schatten, Punkte oder Ausfälle im Gesichtsfeld charakterisiert. Diese Vorboten der Migräne werden in der Fachsprache auch als «Aura» bezeichnet. Weil bei erstmaligem Auftreten einer versteckten Migräne diese Auren ohne Kopfschmerzen auftreten, ist es für betroffene Personen oft sehr schwierig, die Symptome richtig einzuordnen und mit einer Migräne in Verbindung zu setzen.

Neurologische Abklärung ist empfohlen

Um herauszufinden, ob es sich bei Ihrer Sehstörung tatsächlich um eine versteckte Migräne handelt, ist eine Abklärung bei einer Neurologin oder einem Neurologen empfehlenswert. In Form eines ausführlichen Gespräches werden die Symptome und die ganze Krankheitsgeschichte genau analysiert. Nicht selten tritt eine versteckte Migräne beispielsweise bei Personen auf, die in der Vergangenheit an normalen Migränekopfschmerzen gelitten haben. Das Anamnese-Gespräch hilft, solche Hinweise und die ganze Sachlage genau zu überprüfen. Im Anschluss kann dann entschieden werden, ob weiterführende Untersuchungen, wie beispielsweise ein MRI, sinnvoll sind.

Wird eine versteckte Migräne diagnostiziert, stellt sich die Frage nach der Behandlung. Akut gibt es keine Mittel, um der Sehstörung entgegenzuwirken. Anders als bei den Kopfschmerzen nützt die Einnahme von Schmerzmitteln nicht gegen die Migräne-Aura.

Medikamente als mögliche Prophylaxe

Falls die Sehbeschwerden häufiger auftreten und belastend sind, kann jedoch eine Behandlung mit prophylaktischen Medikamenten in Betracht gezogen werden. Wie bei einer normalen Migräne wirken diese Mittel präventiv, damit die Beschwerden weniger häufiger auftreten.

Dr. Dr. med. Hyun Hor ist Facharzt für Neurologie, www.hirslanden.ch