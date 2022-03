Ratgeber Was hat der Referenzzinssatz mit meiner Miete zu tun? Wie kann ich eine Reduktion verlangen? Wer in einer Mietwohnung lebt, kann unter Umständen eine Reduktion des Mietzinses verlangen. Die wichtigsten Fragen, Antworten und einen Musterbrief zum Kopieren. Redaktion Jetzt kommentieren 16.03.2022, 12.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Mieterinnen- und Mieterverband unterstützt bei Anliegen zum Mietrecht. Bild: Manuela Jans-Koch

Referenzzinssatz: Was ist das?

Der Referenzzinssatz ist der durchschnittliche Zinssatz aller Hypotheken in der Schweiz. Dieser Durchschnittszinssatz wird jeweils auf den nächsten Viertelprozentwert gerundet. Der Mietzins ist an diesen Referenzzinssatz gekoppelt: Sinkt er etwa um 0,25 Prozent, haben Mieterinnen und Mieter einen Anspruch auf eine Mietzinssenkung.

In den letzten Jahren ist der Referenzzinssatz stets gesunken. Seit März 2020 beträgt er noch 1,25 Prozent.

Der Referenzzinssatz ist gesunken, meine Miete bleibt aber gleich

Viele Vermieterinnen und Vermieter senken den Mietzins nicht von sich aus. Denn sie sind nicht verpflichtet, die Mieten bei gesunkenem Referenzzinssatz automatisch anzupassen: Mieterinnen und Mieter müssen selbst aktiv werden. Als Erstes sollte man prüfen, ob ein Anspruch auf eine Mietzinssenkung besteht und wie gross dieser ist.

Wie geht man dabei als Mieterin oder Mieter vor?

Zunächst sollten Sie in Ihrem Mietvertrag oder späteren Anpassungen den Hypothekar- oder Referenzzinssatz überprüfen. Von dieser Basis aus und ohne spätere allfällige Senkungen lässt sich der Senkungsanspruch errechnen.

Zum Beispiel: Beruht Ihre Miete auf einem Zinssatz von 1,75 Prozent, der aktuelle Referenzzinssatz liegt aber bei 1,25 Prozent, haben Sie in der Regel Anspruch auf eine Mietzinssenkung von 5,66 Prozent. Auf der Website des Mieterinnen- und Mieterverbands gibt es ein Tool, das Ihnen die Mietzinsveränderung ausrechnet.

Allerdings: Die Vermieterin oder der Vermieter kann einen Teil (40 Prozent) Ihres Senkungsanspruchs mit der Teuerung verrechnen. Über die letzten Jahre war die Teuerung aber sehr gering oder gar negativ.

Weiter kann die Vermieterin oder der Vermieter gestiegene Betriebs- und Unterhaltskosten mit Ihrem Senkungsanspruch verrechnen. Er muss diese Kostensteigerung aber konkret nachweisen können. Vielfach werden dafür aber Pauschalen eingesetzt.

Es hat sich ergeben, dass ich eine Mietzinssenkung zugute habe. Was nun?

Erkundigen Sie sich schriftlich bei der Vermieterschaft, wie sich die Referenzzinssenkung auf Ihren Mietzins auswirkt. Diesen Brief sollten Sie immer eingeschrieben verschicken. Die Erfahrung zeigt, dass die Mieten in den meisten Fällen herabgesetzt werden, wenn eine Senkung verlangt wird.

Die Anpassung an den Referenzzinssatz muss immer auf den nächstmöglichen Kündigungstermin erfolgen. Diese beträgt oft drei Monate. Der Brief muss also unbedingt vor Beginn der Kündigungsfrist bei der Vermieterschaft eintreffen.

Musterbrief zum Mietzinsherabsetzungsbegehren Absenderadresse Einschreiben Adresse Vermieterschaft/ Liegenschaftsverwaltung Ort, Datum Mietzinsherabsetzungsbegehren/ Mietobjekt Den Medien konnte ich entnehmen, dass der Referenzzinssatz für Hypotheken gesenkt wurde. Ich ersuche Sie höflich, meine Nettomiete auf den nächsten Kündigungstermin entsprechend zu reduzieren. Gleichzeitig bitte ich Sie um eine schriftliche Bestätigung innert 30 Tagen. Sollten Sie meinem Begehren nicht oder nur teilweise entsprechen können, bitte ich Sie, mir Ihre Gründe innert der gleichen Frist mitzuteilen. Mit freundlichen Grüssen Unterschrift/Unterschriften (Alle Personen, die im Mietvertrag aufgeführt sind, müssen das Herabsetzungsbegehren unterzeichnen)

Reaktion der Vermieterschaft abwarten und prüfen

Der Vermieter muss innert 30 Tagen zu Ihrem Senkungsbegehren Stellung nehmen. Wenn der Vermieter Ihren Anspruch teilweise oder sogar ganz bestreitet, lassen Sie die Mietzinssenkung vom Mieterinnen- und Mieterverband überprüfen.

Wenn die Vermieterschaft innert 30 Tagen nicht reagiert, so müssen Sie sich innert 60 Tagen nach Versand Ihres Briefes an die Schlichtungsbehörden wenden. Wenn Sie von der Vermieterin oder dem Vermieter eine Antwort erhalten, aber bei der Überprüfung der Mietzinssenkung zum Schluss kommen, dass sie zu wenig hoch ausfällt, so müssen Sie innert 30 Tagen ebenfalls an die Schlichtungsbehörde gelangen.

Mietzins nach dem Einzug anfechten: Geht das?

In den ersten 30 Tagen nach Einzug in die neue Wohnung können Mieterinnen und Mieter gegen die Höhe des Mietzinses vorgehen. Danach gilt der festgesetzte Mietzins als akzeptiert und eine Reduktion ist nur noch möglich, wenn etwa der Referenzzinssatz sinkt.

Für eine Beschwerde bei der Vermieterin oder beim Vermieter muss einer dieser Gründe erfüllt sein:

Die Mieterin oder der Mieter musste die Wohnung wegen einer persönlichen oder familiären Notlage unbedingt annehmen. Es herrscht in der betreffenden Gegend Wohnungsnot. Der Mietzins ist beim Mieterwechsel erheblich (um mehr als 10 Prozent) teurer geworden.

In einigen Kantonen gibt es eine Formularpflicht: Die Vermieter müssen von sich aus offenlegen, wie hoch der Zins beim Vormieter war.

Wenn Mieterinnen oder Mieter vermuten, dass der Mietzins missbräuchlich ist, müssen sie das beweisen. Das ist schwierig, weil jede Wohnung ihre Eigenheiten hat. Es empfiehlt sich, eine Fachperson beizuziehen und sich vom Mieterinnen- und Mieterverband beraten zu lassen. In der Regel muss die Miete dem üblichen Niveau des Quartiers entsprechen oder Vergleichsobjekte geprüft werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen