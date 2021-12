Ratgeber Was für Guetzli isst man in anderen Ländern? Wir sind fertig mit dem Guetzli backen, das gehört bei uns zur Vorweihnachtszeit. Dieses Jahr hat erstmals meine jüngste Tochter mitgeholfen. Nun hatte sie tausend Fragen an mich, ob beispielsweise Spitzbuben und Zimtsterne typisch schweizerisch sind? Und was die Leute in anderen Ländern an Guetzli essen im Advent? Monika Neidhart * Jetzt kommentieren 19.12.2021, 05.00 Uhr

Monika Neidhart.

Der herrliche Duft, der die Wohnung beim Backen durchströmt, das Naschen des Teigs, das Stibitzen aus der Guetzlidose gehören bei vielen seit der Kindheit zur Adventszeit. Mailänderli, Spitzbuben, Brunsli und Zimtsterne sind Klassiker in der Schweiz. In Trient sind es Orangenschnitten, in Friaul Sissitaler, in Prag Schokoladentatzen. Auf dem Gebäckteller der Österreicher liegen je nach Region Weinviertler Nusskugeln, Vanillekipferl oder Linzeraugen.

Buttergebäck und Eiweissgebäck für Wohlhabende

Für die Vielfalt an Guetzli in Europa sind die ursprünglich vorhandenen Zutaten vor Ort prägend. Entsprechend sind viele Rezepte mit Butter, Mehl und Füllungen aus Konfitüre in Regionen bekannt, wo Milchwirtschaft betrieben wird. Butter musste nicht zugekauft werden. So entstanden bei uns Spitzbuben. Das älteste Rezept findet sich im Buch «Das Meisterwerk der Küche» aus dem Jahre 1929. In der Steiermark sind sie unter dem Namen Linzerauge bekannt. Das Mailänderli, das auch in Süddeutschland gebacken wird, ist ebenfalls ein Buttergebäck. Es ist wohl spätestens seit dem 18. Jahrhundert bekannt. In Basel war es üblich, den Besuchern am Neujahrsempfang ein Mailänderli mit Hypokras (Gewürzwein) anzubieten.

Die Rezeptvielfalt auf Basis von Eiweiss ist weniger gross. Wie für Amaretti oder Makrönli braucht es Zutaten, die in einfachen Haushalten nicht vorhanden waren. Das galt besonders für das Brunsli, das mit Mandeln und Schokolade teure Rohstoffe vereint. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden im Baselbiet erste Rezepte schriftlich festgehalten. Ob Kakaopulver oder Schokolade verwendet wird, ist offen. Hier gilt, wie auch für andere Guetzli: Wie man sie aus der Kindheit kennt, liebt man sie. Sie sind die «echten».

Auch der Zimtstern, der ebenfalls in Teilen von Deutschland und Österreich gebacken wird, ist ein exklusiveres Gebäck, das in der Schweiz ab Mitte 19. Jahrhundert nachweisbar ist. Zimt war teuer und rar. Eiweissglasuren waren in der Barockzeit Königen und Fürsten vorbehalten.

Vorchristliche Backtraditionen

Dass Guetzli in der Adventszeit gebacken werden, ist keine Erfindung der modernen Zeit. Ausgrabungen und bildliche Darstellungen belegen, dass es bereits in vorchristlicher Zeit rituelles Backen zu Festzeiten gab. Der Ursprung der heute bekannten Weihnachtsgebäcke liegt vermutlich im Mittelalter und in Klöstern. Dank der Vernetzung innerhalb der Ordensgemeinschaften hatten diese die Möglichkeit, Gewürze und Zutaten für Gebäcke zu verwenden, die vor Ort nicht erhältlich oder für die Allgemeinheit viel zu teuer waren. Mit der Gewinnung von Zucker aus der Zuckerrübe Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Backen breiteren Schichten möglich. Wurde vorher mit Honig gesüsst, entstand nun eine Vielfalt an Rezepten.

* Monika Neidhart WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

