Was bedeutet das Label AOP auf Lebensmitteln? Als Lebensmittelkonsument fällt mir auf, dass einige wenige Produkte das Label «AOP» tragen – so etwa der Greyerzerkäse. Was bedeutet dieses Label? Weshalb gibt es diese Kennzeichnung und wer verleiht sie? Monika Neidhart * 01.10.2021

Monika Neidhart.

Die Kennzeichnung AOP kommt tatsächlich nicht sehr häufig vor. Gerade einmal 23 Schweizer Produkte aus den Kategorien Milchprodukte, Fleisch, Gepökeltes, Geräuchertes, Wurstwaren, Früchte, Gemüse und andere Kulturen, Backwaren und Spirituosen tragen das Zeichen.

Dieses Zeichen steht für «Appellation d’origine protégée» oder – in Deutsch – «geschützte Ursprungsbezeichnung». Die deutsche Abkürzung GUB wird nicht verwendet. Produkte aus der Deutschschweiz und dem Tessin sind ebenfalls mit der französischen Bezeichnung AOP gekennzeichnet. Es handelt sich bei den so gekennzeichneten Produkten um Spezialitäten, die eine starke Verbindung zu ihrer Ursprungsregion sowie eine lange Tradition haben.

Sämtliche Produktionsschritte sind bei diesen Produkten schriftlich festgehalten und dürfen nur in einer definierten Region ausgeführt werden. Dabei müssen sich innerhalb der ganzen Produktionskette alle Beteiligten vom Bauern und Verarbeiter bis hin zum Verkäufer an die Regeln halten. Das AOP wird also nicht einer Person zugewiesen, sondern einem Produkt. Es steht allen zur Verfügung, die sich ans Pflichtenheft halten.

Die Cuchaule beispielsweise, das Safranbrot aus dem Kanton Freiburg, ist seit 2018 geschützt. Die runde, leicht abgeflachte Kugel darf maximal 1.1 Kilogramm wiegen. Die goldbraune Kruste muss rautenförmig eingeschnitten sein. Mit dem Label AOP ist auch die Herkunft der Zutaten vorgegeben. So müssen Weizenmehl, Milch, Butter und Eier zwingend aus dem Kanton Freiburg stammen. Auch muss der Weizen in den Freiburger Mühlen von Düdingen, Romont und Matran gemahlen werden. (Die Mühle in Granges-Marnand im Waadtland ist für die Cuchaule AOP anerkannt.) Zucker und Salz müssen aus der Schweiz sein. Eine spezielle Rolle nimmt der Safran ein. Weil er nicht in genügender Menge im Kanton kultiviert wird, ist seine Herkunft nicht definiert. Mit der Zertifizierung ist das Brot und das über Jahrhunderte kaum veränderte Rezept vor Nachahmern und minderer Qualität geschützt. Zudem bleibt die Wertschöpfung in der Region des zertifizierten Produktes.

Jahrhunderte alte Idee

Ähnliche Schutzfunktionen und Vorgaben hat das Zeichen IOP, «Indication géographique protégée» («geschützte geografische Angabe»). Es zeichnet Produkte aus, bei denen mindestens ein Schritt des Produktionsverfahrens im definierten Gebiet stattfindet, wie bei den Appenzeller Mostbröckli, der Zuger Kirschtorte und bei 14 weiteren Produkten.

Die Idee, regional verwurzelte Produkte vor Nachahmung zu schützen, ist schon Jahrhunderte alt. Glarus schützt seinen Schabziger seit 1463. Auf der Grundlage eines Gesetzes aus dem Jahre 1996 entscheidet das Bundesamt für Landwirtschaft über die Aufnahme eines Produktes. Die Gesuchsteller müssen ein umfassendes Dossier einreichen. Im Jahre 2000 erhielt der Alpkäse L’Etivaz als erstes Produkt die Auszeichnung. Die Liste wird laufend erweitert. Der Schutz der AOP- und IOP-Produkte ist auch von der EU anerkannt.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

