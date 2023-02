Ratgeber Warum sollte ich meine Frau ständig loben? Sie weiss doch, wenn ich nichts sage, ist alles gut Meine Frau meinte kürzlich, ich würde sie nie loben und nur das erwähnen, was ich nicht gut finde. Das stimmt ja, aber was gut ist, kann man ja einfach so laufen lassen. Wichtig ist doch, dass man die Probleme löst. In meiner Herkunftsfamilie war jedem klar, dass man sich mag und schätzt. Das musste man nicht ständig sagen. David Siegenthaler* Jetzt kommentieren 16.02.2023, 11.25 Uhr

David Siegenthaler.

«Nicht geschimpft ist gelobt genug!» Viele kennen das aus dem eigenen Elternhaus. Es ist ja selbstverständlich, dass man einander mag, man muss es nicht noch aussprechen. Und Lob braucht es auch nicht, denn wenn es keine Kritik gibt, dann ist es ja auch wie ein Lob.

Doch viele Menschen brauchen Lob und Dankbarkeit, um sich geschätzt und geliebt zu wissen. Wenn indes regelmässig Dinge kritisiert werden, zermürbt das auf Dauer Menschen und Beziehungen. Stete Kritik kann so verstanden werden, dass man insgesamt nicht mehr gemocht wird. Es vermittelt den Eindruck, dass man als Partner oder Partnerin nicht genügt. Kritik kann Rückzug, Verteidigung oder gar Gegenangriff und Streit bewirken. So oder so greift sie das Fundament der Beziehung an, macht es anfälliger bei Erschütterungen.

Stress versetzt uns in den Sparmodus

Doch warum geizen wir oft mit Lob? Vielleicht sind wir selber am Anschlag, haben negativen Stress und wechseln in den Sparmodus, wo es nur noch darum geht, Problem zu lösen. (Dies gilt übrigens auch für das Verhältnis von Vorgesetzten und Mitarbeitenden, wo oft auch wenig gelobt wird.) Also geht auch darum, Stressfaktoren, die einen selber betreffen, zu erkennen und möglichst zu beheben.

In der Paartherapie besagt eine bekannte Faustregel, dass ein Paar auf eine negative Interaktion fünf positive benötigt, um auf Dauer eine gute Beziehung zu haben. Doch wie lernt man zu loben, gerade wenn man es lebenslang nicht gewohnt war?

Beobachten Sie: Was gefällt Ihnen an Ihrer Partnerin?

Halten Sie im Alltag bewusst immer wieder Ausschau nach Dingen, die Sie loben können. Beobachten Sie Ihre Partnerin: Was gefällt Ihnen an ihr? Was tun Sie zusammen, das Sie schätzen? Hat sie ein schönes Lächeln? Zieht sie sich oft geschmackvoll an? Kann sie gut reden? Ist sie humorvoll, intelligent, kompetent? Welches sind ihre Interessen, wie investiert sie in diese? Das kann im Beruf sein, mit Familie oder Freunden, in einem Hobby oder natürlich in der Beziehung mit Ihnen. Halten Sie Ihre Beobachtungen fest, vielleicht schreiben Sie sie auf. Und dazu die Gefühle, die bei Ihnen auslöst werden: vielleicht Freude, Liebe, Stolz, Entlastung, Nähe, Dankbarkeit. So konditionieren Sie sich darauf, auch positive Attribute von anderen Menschen wahrzunehmen. Und können diese natürlich Ihrer Partnerin mitteilen. Es dürfen auch kleinere, dafür ganz konkrete Komplimente sein, wie: «Ich bin dankbar, dass du heute den Einkauf übernommen hast.»

Loben ist aber mehr als nur eine Technik, die wir ab und zu anwenden. Wenn wir uns Mühe geben, unser Gegenüber im Alltag wahrzunehmen, erfüllt dies ein grundlegendes Bedürfnis von uns allen: Wir alle möchten wahrgenommen werden, denn das stärkt unsere Identität und unser Selbstwertgefühl. Ehrliches Lob, Dankbarkeit und Bezeugung von Liebe und Wertschätzung sind das Fundament einer Beziehung. Auch Krisen können so besser bewältigt werden, da wir nicht so schnell aus dem Gleichgewicht geraten. Und es beschert uns auf Dauer auch mehr entspannte, glückliche und schöne Momente.

David Siegenthaler ist dipl. Psychologischer Berater, zert. Paarberater/Sexualberater; www.sexual-und-paarberatung.ch

