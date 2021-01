Ratgeber Warum sind manche Eier braun und andere weiss? Weshalb haben manche Eier braune Schalen, und andere weisse Schalen? Sind die einen womöglich frischer als die anderen? Apropos Frische: Wie lange halten eigentlich Speisen, die rohe Eier enthalten – wie etwa Tiramisu oder Mayonnaise? Herbert Huber * 10.01.2021, 11.30 Uhr

Die Schalenfarbe hängt offenbar von den Genen der Hühner und somit von der Züchtung ab. Eine Faustregel besagt, dass Hühner mit roten Ohrscheiben vorwiegend braune Eier legen, hingegen solche mit weissen Ohrscheiben meistens weisse. Das Ganze hat also nichts mit der Federfarbe des Huhns zu tun, wie mir Patrick Wandeler, Geflügelfachmann aus Gunzwil, erklärte.

Für die Frische der Eier sollte man auf das Datum achten. Zur Frische ist freilich auch zu sagen, dass Eier gerade zum Kochen nicht direkt aus dem Hühnerstall kommen sollten. Aber klar, ungefähr möchte man schon wissen, wie frisch sie sind. Wenn das Legedatum aufgedruckt ist, ist die Lösung einfach. Meist wird aber ein Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben. Rechnen Sie von diesem Datum 28 Tage zurück, dann haben Sie das Legedatum. Für Speisen, die nicht erhitzt werden – Mayonnaise, Mousses, Torten mit Eiercremefüllung, Tiramisu – sollten Eier innerhalb der ersten 10 Tage nach dem Legen verwendet werden. Ausserdem sollten solche Speisen möglichst sofort und gekühlt verzehrt werden.

Um frische Eier von «alten» zu unterscheiden, reicht ein kleiner Trick: In einem Glas mit Wasser steigen alte Eier nach oben, frische Eier sinken zu Boden. Der Stolz so mancher Hausmänner ist das Spiegelei. Auch dieses schmeckt frisch am besten. Fürs Wenden empfehle ich, eine flache Kelle vorsichtig unters Ei zu halten und – schwupps – zu drehen.

Ein paar Ei-Ideen

Gefüllte Eier mit Crevetten:

Eier hartkochen, schälen und längs halbieren. Eigelb mit einem Kaffeelöffel (nie Silber) herausnehmen und grob hacken. Crevetten mit Gurkenwürfelchen und mit Mayonnaise und mit Joghurt vermischen. Mit Salz und Pfeffer und gehacktem Dill abschmecken. Auf Teller ausgelegte Blattsalate mit Salatsauce beträufeln. Eihälften darauf legen und mit dem Crevettensalat füllen. Mit gehacktem Eigelb bestreuen.

Ei im Töpfchen als Vorspeise:

Porzellan-Timbaleförmchen (Durchmesser zirka 7 cm) mit Butter ausstreichen. Eier aufschlagen (ohne das Eigelb zu verletzen), in eine Tasse geben. In die Timbaleförmchen etwas Pilze an leichter Rahmsauce füllen. Nun die Eier sorgfältig dazugeben. Etwas Vollrahm über das Ganze giessen. Mit sehr wenig Salz bestreuen. Im auf 180 Grad vorgeheizten Umluftofen die Eier etwa 5 Minuten garen. Das Gelbe muss noch weich sein. Wird mit Kaffeelöffel serviert. Oder zur Abwechslung mal ein Rührei mit Tomaten- und Olivenwürfelchen vermischen. Eine Eieromelette (also ohne Mehl – sonst wäre es ein Pfannkuchen) muss am Schluss innen noch etwas «baveuse» sein. Will heissen: Nicht ganz durchgegart. Baveuse ist einfach bravourös.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.