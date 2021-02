Ratgeber Warum sind die Hürden für ein Eigenheim so hoch? Wir (Ehepaar, 35 und 40 Jahre, zwei Kinder) möchten ein Eigenheim kaufen. Wir haben ein unserer Meinung nach gutes Familieneinkommen von netto rund 90000 Franken. Wir sind überzeugt, dass wir damit die tiefen Hypo­zinsen locker stemmen könnten. Doch immer wieder heisst es, dass wir die Kriterien der Tragbarkeit nicht erfüllten. * Philipp Betschart 05.02.2021, 09.54 Uhr

Im aktuellen Niedrigzinsumfeld erscheinen die Kosten für Hypotheken günstig, wenn man sie mit der Wohnungsmiete vergleicht. Diese Sicht greift allerdings zu kurz. Denn Banken wenden bei der Berechnung der Hypothekarkosten – auch Tragbarkeit genannt – einen historischen Schnitt der Zinsen an.

Zudem findet nebst Zinsen und Nebenkosten auch die Rückführung der Schuld – Amortisation genannt – Eingang in die Tragbarkeits­berechnung. Alle diese Bestandteile stellt die Bank dem verfügbaren Einkommen gegenüber. Dabei sollten die aufsummierten kalkulatorischen Kosten rund einen Drittel des Einkommens nicht übersteigen.

Selbst wenn die realen Zinsen heute deutlich tiefer liegen, kalkulieren Banken weiterhin mit rund 5 Prozent. Das liegt daran, dass die Zinsen auch schon das Doppelte dieser kalkulatorischen Grösse betragen haben. Da Immobilienbesitz in aller Regel ein längerfristiges Unterfangen ist, können dem Eigentümer irgendwann Zeiten mit deutlich höheren Zinsen bevor­stehen. Mit ihrer Kalkulation stellen die Banken sicher, dass der Kunde nicht plötzlich in Schwierigkeiten gerät, sollten die Zinsen stark ansteigen.

Weitere Kosten beachten

Für die Bedienung einer Hypothekarschuld ist es mit der Betrachtung des reinen Zinses nicht getan. Durch die Liegenschaft entstehen Nebenkosten beispielsweise für Energie, Unterhalt, Versicherung oder Gebühren. Diese Nebenkosten bemisst die Bank mit rund 1 Prozent des von ihr geschätzten Immobilienwertes. Somit beträgt der kalkulatorische Zins 5 bis 6 Prozent.

Mit Ihrem Einkommen liegt somit eine Hypothek von knapp 500000 Franken im Bereich des Möglichen. Allerdings muss zudem erkennbar sein, dass eine regelmässige Rückführung der Schuld per Amortisation neben den Kostenblöcken realistisch ist. Sofern die Hypothek zwei Drittel des Liegenschaftswertes übersteigt, ist eine Amortisation zwingend und eben- falls innerhalb der Tragbarkeit zu stemmen. Diese weiteren Kosten sind oft erheblich.

Erfahrungsgemäss haben sich die Faustregeln der Tragbarkeit bewährt, weshalb in absehbarer Zeit daran nicht gerüttelt wird. Die Regeln sind allerdings nicht in Stein gemeisselt. Banken sind gesprächsbereit, sofern weitere Kriterien erfüllt sind oder zusätzlicher Spielraum besteht. Zudem lassen sich beispielsweise weitere Kapitalien aus der Vorsorge oder einem Erbvorbezug einbringen, um das Eigenkapital zu erhöhen und folglich die Hypothekarhöhe zu senken und damit die Tragbarkeit zu erleichtern. In aller Regel steigt die Flexibilität der Hypothekaranbieter, wenn seitens des Kreditnehmers ebenfalls gewisse Zugeständnisse erfolgen, indem z.B. alle Bankgeschäfte über die Bank laufen.

* Philipp Betschart, Leiter Produktmanagement Finanzieren; www.szkb.ch