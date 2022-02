Ratgeber Warum liegt bei mir die AHV-Vollrente unter der Maximum-Rente? Ich (w., 64), habe zeitlebens in die AHV einbezahlt. Doch bei der Auszahlung der 1. AHV-Rente war die Enttäuschung gross: Anstelle der erwarteten Maximalrente von 2390 Franken erhielt ich nur knapp 2000 Franken. Auf meine Nachfrage hin erklärte man mir, dass ich zwar eine Vollrente, aber keine Maximalrente erhalte. Was ist der Unterschied? Hugo Berchtold, Ratgeber-Redaktion Jetzt kommentieren 24.02.2022, 14.30 Uhr

Die Höhe der AHV-Rente hängt tatsächlich von zwei Faktoren ab: Erstens von der Anzahl Beitragsjahre und zweitens vom massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen, das man während dieser Zeit erzielt hat.

Eine sogenannte Vollrente erhält nur, wer seit dem 20. Altersjahr bis zum ordentlichen Rentenalter jedes Jahr AHV-Beiträge bezahlt hat, also keine Betragslücken aufweist. Andernfalls gibt es nur eine Teilrente. Berufstätige sind ab dem 20. Lebensjahr AHV-­beitragspflichtig. Für nicht­berufstätige Personen gelten die Beiträge als bezahlt, wenn der Ehemann oder die Ehefrau – das gilt auch für eingetragene Partnerschaften – zusammen mit dem Arbeitgeber mindestens das Doppelte des Minimums von heute 503 Franken pro Jahr in die AHV einbezahlt hat. Die Beträge vor dem 21. Altersjahr werden an sich nicht in Berechnung einbezogen, ausser es bestünden Betragslücken.

Diese können nur während der letzten fünf Jahren nach­bezahlt werden. Lücken, die ausserhalb der letzten fünf Jahre liegen, können nicht durch zusätzliche Einzahlungen wettgemacht werden, wie das bei der Pensionskasse oft möglich ist. Pro fehlendes Beitragsjahr wird die Rente lebenslang um 2,3 Prozent gekürzt.

Durchschnittseinkommen

Die Beitragsdauer ist jedoch nur eine Komponente bei der Rentenberechnung: Die andere ist das während der Beitragsperiode erreichte Durchschnittseinkommen: Anspruch auf die sogenannte Maximalrente haben Rentenbezüger erst ab einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von aktuell 86040 Franken brutto.

Bei der Berechnung des Durchschnittseinkommens werden auch Erziehungs- und Betreuungsgutschriften berücksichtigt. Die Erziehungsgutschriften werden für die Erziehung der Kinder während 16 Jahren angerechnet. Sie können während des Kalenderjahrs nicht kumuliert werden. Hat z.B. eine Familie drei Kinder, bei denen der Altersunterschied zwischen dem jüngsten und ältesten Kind fünf Jahre beträgt, werden die Erziehungsgutschriften während 21 Jahre (16+5) ausgerichtet. Die Erziehungsgutschrift entspricht der dreifachen jährlichen Minimalrente zum Zeitpunkt des Rentenanspruchs. Ausserdem werden die Löhne der Anfangszeit wegen der Inflation mit einem Koeffizienten von der Inflation abhängigen Koeffizienten aufgewertet.

Nur wer letztlich über ein errechnetes Durchschnittseinkommen von 86040 Franken verfügt und keine Beitragslücken aufweist, hat Anspruch auf die maximale Vollrente von derzeit 2390 Franken pro Monat. Das gilt auch für Spitzenverdiener. Egal, ob jemand ein durchschnittliches Jahresgehalt von einer ganzen Million hatte und in 44 Arbeitsjahren mehrere hunderttausend Franken an die AHV ablieferte – mehr als die Maximalrente gibt es nicht. Denn die AHV ist ein Solidarwerk, das die Existenz der Versicherten sichern soll.

