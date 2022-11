Frühlingsrollen: Sind sie nach dem Frühling benannt?

Ratgeber Warum heissen Frühlingsrollen eigentlich so, wie sie heissen? Meine Kinder essen so gerne Frühlingsrollen. Als wir kürzlich an einem sonnigen Herbsttag wieder einmal welche verzehrten, wollte meine älteste Tochter gerne wissen, ob diese Spezialität eigentlich etwas mit der gleichnamigen Jahreszeit zu tun hat? Woher rührt dieser Name? Schmecken tun sie ja das ganze Jahr gut! Herbert Huber* Jetzt kommentieren 06.11.2022, 11.30 Uhr

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Frühlingsrollen kennen trotz des Namens keine Saison. Wissen wollte ich trotzdem, was diese gefüllten, frittierten oder auch nur blanchierten Röllchen mit dem Frühling zu tun haben und wie man sie selbst zubereiten kann. Damit ich nicht in eine kulinarische Falle tappe, hat mich der Chef des authentischen China-Restaurants Jialu in Luzern fachlich beraten.

Etwas Mythologie: Frühlingsrollen gehören traditionell zum chinesischen Neujahrsfest. Am wichtigsten Festtag des Jahres wird der Beginn des Frühlings gefeiert, ohne fixes Datum, denn dieses richtet sich nach dem zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende, also zwischen dem 21. Januar und 21. Februar. Am 1. Februar 2022 begann das chinesische Jahr des Tigers. Die Chinesen feiern nicht nur an einem anderen Tag ihr Neujahrsfest, sondern haben auch andere Sternzeichen als die Europäer.

So verschieden die Länder Asiens sind, so verschieden sind auch die Rezepte für Frühlingsrollen. In jedem Fall aber sollen sie ein Glücksbringer sein, wenn sie am Neujahrstag verzehrt werden. Fazit: Das ganze Jahr Frühlingsrollen essen, auf dass jeder Tag ein Glückstag werde!

Ein Symbol für Gold

Die frittierte Frühlingsrolle erinnert an Gold. Die Frühlingsrollen symbolisieren aber auch Seidenraupen, welche meistens während dieser Zeit schlüpfen. Frühlingsrollen werden zudem zum Qingming-Fest gegessen, an dem der Verstorbenen gedacht wird. Die Füllung soll ursprünglich aus den Resten der Gemüseopfer, welche den Verstorbenen dargebracht wurden, bestanden haben. Hauptzutaten der Füllung sind Soja oder Mungobohnenkeime, fein geschnittenes Gemüse von Weisskohl, Rüebli und Pilzen, Zwiebeln, Hackfleisch oder Glasnudeln. Je nach Land aber können diese verschieden sein. So findet man in den philippinischen Rollen zerkleinertes Gemüse und Erdnüsse. Enthält die Füllung Schweinefleisch nach chinesischem Vorbild, heissen sie Lumpia Shanghai. Als Füllung werden aber auch Fisch, Shrimps, Huhn oder Käse verwendet. Ohne Fleisch sind Frühlingsrollen super für Vegetarier.

Der Teig: In der Regel hauchdünne Weizenteigblätter, welche man in asiatischen Spezialitätenläden kaufen kann. Es gibt Köche, die verwenden den sogenannten Brick Teig, den man für arabische Teigtaschen verwendet. Auch mit einem Strudelteig kann man Frühlingsrollen zubereiten. Diese eignen sich zum Backen im Ofen. Selber machen? Betty Bossy kann man googeln. Wichtig ist, dass man die Frühlingsrollen im 180 Grad heissen Erdnussöl (oder Kokosfett) je nach Grösse der Fritteuse oder des Wok portionenweise 5 bis 6 Minuten goldbraun frittiert. Sie abtropft und auf Küchenpapier abfettet. Tipp: Tiefgekühlte Frühlingsrollen leicht antauen lassen und dann frittieren.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

