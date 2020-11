Ratgeber Warum geriet mir meine Konfitüre so dünnflüssig? Meine diesjährigen Versuche, Konfitüre beziehungsweise Gelee nur mit Zucker, also ohne Geliermittel und Zusatzstoffe, herzustellen, sind leider alle gescheitert. Die Konfitüre blieb stets dünnflüssig. Woran kann das gelegen haben? Monika Neidhart * 01.11.2020, 12.00 Uhr

Monika Neidhart.

Konfitüre herzustellen, das macht Freude. Es braucht jedoch nicht nur Früchte, sondern auch Material und Zeit. Da ist es ärgerlich, wenn das Resultat nicht stimmt. Die Gelierfähigkeit ist abhängig vom richtigen Verhältnis von Fruchtsäure, Pektin, Zucker und auch vom fachgerechten Einkochen. Im Folgenden Hinweise, was bei der Herstellung beachtet werden soll.

- Früchte: Es gibt gut und schlecht gelierende Früchte, abhängig vom Pektingehalt. Pektine sind in Schalen und Kernen von Früchten enthalten. Sie sind sehr quellfähig und bilden einen Gel. Besonders pektinreich sind Pflanzenteile mit relativ zähen Bestandteilen, so Zitrusfrüchte oder Äpfel, Quitten, Aprikosen, Brombeeren, rote und schwarze Johannisbeeren, Zwetschgen. Diese gelieren sehr gut, Konfitüren und Gelees werden stichfest. Schlecht gelierende Früchte sind Birnen, Erdbeeren, Holunder, Kirschen.

Tipp: Früchte mischen

Damit Brotaufstriche mit diesen Früchten streichfähig sind, allenfalls mit gut gelierenden Früchten kombinieren. Holunder etwa mit Äpfeln. Pro Kilogramm Früchte 3 bis 4 Esslöffel Zitronensaft oder 15 g Zitronensäure beigeben, damit das Pektin besser wirkt. Schlecht gelieren auch Früchte nach einer langen Regenperiode, weil sie dann zu wasserhaltig sind. Sind sie zu reif, enthalten sie allenfalls zu wenig Fruchtzucker und das Pektin hat sich bereits wieder abgebaut. Unreif geerntete Früchte enthalten auch weniger Pektin.

- Kochzeit: Früchte beziehungsweise Fruchtsaft und Zucker unter ständigem Rühren langsam aufkochen. Weiter köcheln lassen bis zum sogenannten Breitlauf, will heissen: Kelle in die Masse tauchen, herausnehmen und waagrecht halten. Laufen zwei grosse Tropfen der einzukochenden Masse zusammen, ist der Gelierpunkt erreicht. Um ganz sicher zu gehen, können Sie auch etwas kochende Geleemasse auf einen kleinen Teller geben, in den Kühlschrank zum schnellen Abkühlen stellen und kontrollieren, ob das Gelee beziehungsweise die Konfitüre fest wird. Konfitüre darf nicht zu lange gekocht werden, da sich die Pektine wieder verflüssigen können.

- Zugabe von Pektin: Weil das Einkochen bis zum Breitlauf lange dauern kann (und damit auch Nährstoffe verloren gehen), füge ich gerne Unigel bei. Es ist ein natürliches Geliermittel aus Apfelpektin, das es in Drogerien zu kaufen gibt. Zudem erlaubt es das Einmachen mit wenig Zucker.

- Stehen lassen: Nach dem Heisseinfüllen in saubere Gläser sofort verschliessen. 24 Stunden stehen lassen, nicht schütteln. Ansonsten könnte sich die Konfitüre verflüssigen. Danach testen, ob sich ein Vakuum gebildet hat. Wenn nötig, Glas reinigen, anschreiben und in einem trockenen, dunklen, kühlen Raum lagern.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch