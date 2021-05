Ratgeber Unser kleiner Sohn schaut gerne «Harry Potter»-Filme Unser Sohn (7) schaut auch gerne Spielfilme. Uns macht es Spass, sie mit ihm zu sehen, wie «Harry Potter» oder die alten «Star Wars»-Streifen. Insgesamt kann er den Handlungen gut folgen, obgleich er nicht jedes Detail versteht. Ist das vertretbar? Uns verunsichern auch Altersempfehlungen, die zwischen 6 und 12 Jahren schwanken? Dr.phil. Josef Jung* 05.05.2021, 14.00 Uhr

Dr. phil. Josef Jung.

Die FSK (freiwillige Selbstkontrolle) der Filmwirtschaft ist eine Altersfreigabeprüfung von Filmen und anderen Trägermedien in Deutschland. Dabei wird entschieden, welche der fünf Alterskennzeichnungen (ab 0, ab 6, ab 12, ab 16 und ab 18 Jahren) angegeben werden soll. Die Altersempfehlungen berücksichtigen die Entwicklung der Kinder in der Verarbeitung von Filminhalten. Die Spannbreite zwischen 6 und 12 Jahren ist tatsächlich erheblich und sehr individuell.

Um den Kinder- und Jugendschutz bei Videospielen und Filmen zu verstärken, laufen in der Schweiz Arbeiten für eine neue Gesetzesgrundlage. Der Nationalrat hat am 17.März beschlossen, auf den vom Bundesrat verabschiedeten Gesetzesentwurf zum Jugendschutz in Filmen und Videospielen einzutreten.

Ab sechs Jahren entwickeln Kinder zunehmend die Fähigkeit zu kognitiver Verarbeitung von Sinneseindrücken. Etwa mit dem neunten Lebensjahr beginnen Kinder, fiktionale und reale Geschichten unterscheiden zu können. Eine distanzierende Wahrnehmung wird damit möglich.

Bei jüngeren Kindern indes stehen noch immer die emotionalen und episodischen Eindrücke im Vordergrund. Ein sechsjähriges Kind taucht noch ganz in die Filmhandlung ein, leidet und fürchtet mit den Identifikationsfiguren. Spannungs- und Bedrohungsmomente können schon verkraftet werden, dürfen aber weder zu lang anhalten noch zu nachhaltig wirken. Eine positive Auflösung von Konfliktsituationen ist daher von Bedeutung.

Filme mit den Kindern zusammen schauen

Ab 12 Jahren ist die Fähigkeit zu distanzierter Wahrnehmung und rationaler Verarbeitung ausgebildet. Höhere Erregungs­intensität, wie sie in Thrillern oder Science-Fiction-Filmen üblich ist, wird verkraftet. 12- bis 15-Jährige sind in der Pubertät, einer Phase der Selbstfindung, die mit Unsicherheit und Verletzbarkeit verbunden ist. Gerade Filme, die zur Identifikation mit einem «Helden» einladen, dessen Rollenmuster durch antisoziales, destruktives oder gewalttätiges Verhalten geprägt ist, haben ein Gefährdungspotenzial. Die Auseinandersetzung mit Filmen, die gesellschaftliche Themen seriös behandeln, ist dieser Altersgruppe zumutbar und für ihre Meinungs- und Bewusstseinsbildung wichtig.

Sie sehen, die Entwicklungsunterschiede in der Verarbeitung von fiktionalen Inhalten sind gross. Sie schreiben, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Sohn die Filme sehen, was ich sehr unterstütze. Dann sehen Sie, wie er reagiert und können bei Bedarf unterbrechen und mit ihm ins Gespräch kommen. Solche Gespräche sind letztlich viel wichtiger als die Altersangabe. Sprechen Sie mit ihm altersgerecht über allenfalls aufwühlende Inhalte. Ihr Sohn erlebt dann, dass er sich an Sie wenden kann, wenn ihn etwas bewegt, irritiert oder überfordert. Das fördert die vertrauensvolle Beziehung auch über das gemeinsame Filmeanschauen hinaus.

*Dr. phil. Josef Jung ist eidg. anerkannter Psychotherapeut/ www.psychotherapie-jung.ch