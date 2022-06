Ratgeber Tolle neue Wohnung, doch eine andere Mieterin kritisiert und schikaniert mich immer mehr Seit einigen Monaten habe ich (w, 34) eine neue Mietwohnung. Es gefällt mir dort. Doch schikaniert mich eine andere Mieterin zunehmend. Sie beschwert sich etwa, dass ich den Abfallsack am falschen Ort hinstelle. Oder die Waschküche unsauber hinterlasse. Oder angeblich zu laut bin. Wie soll ich vorgehen? Soll ich mich bei der Hausverwaltung melden? Eugen Bütler* Jetzt kommentieren 02.06.2022, 13.24 Uhr

Viele Menschen wohnen in einem Mehrfamilienhaus als Mieter Tür an Tür. Dies in heutiger Zeit oft eher anonym. Engere Beziehungen haben sie eher mit Freunden, die meistens nicht im gleichen Gebäude wohnen. Ausnahmen sind etwa genossenschaftliche Wohnformen, wo es mehr Austausch und Gemeinsames zwischen den Mietern gibt.

Die Distanziertheit in vielen Häusern mit mehreren Parteien haben aber etwas Unnatürliches. Man wohnt sehr nahe, hat aber eher wenig Kontakt, weicht einander sogar eher aus, will möglichst nicht viel von sich preisgeben und ist froh, wenn man einigermassen konfliktfrei aneinander vorbeikommt. In den meisten Fällen klappt das ganz gut.

In Ihrem Fall ist das offenbar nicht so. Sie haben eine nörgelnde Nachbarin. Und womöglich wegen Dingen, die gar nicht zutreffen.

Schriftlich, um Nachbarin nicht zu überfahren

Sie haben zwei grundsätzliche Möglichkeiten: Sie schreiben der Nachbarin in einem Brief, dass Sie ihr Verhalten irritiert und bitten Sie um eine Antwort. Damit vermeiden Sie einen direkten verbalen Konflikt und geben der Nachbarin Zeit, über ihre Reaktion nachzudenken. Falls diese dann Kompromissbereitschaft erkennen lässt, können Sie das direkte Gespräch suchen.

Falls der Grundtenor seitens der Nachbarin aber ohne Verständnis ist oder falls gar keine Antwort kommt, können Sie an die Hausverwaltung gelangen. Betonen Sie dabei, wie gerne Sie in diesem Haus wohnen, wäre da nicht die besagte Nachbarin. Bitten Sie die Hausverwaltung um ein Gespräch oder einen Vorschlag, wie man nun verfahren könnte. Und ob eine Intervention der Verwaltung bei der Nachbarin angezeigt wäre.

Die andere Möglichkeit besteht darin, die Nachbarin direkt anzusprechen, natürlich behutsam. Sie könnten zum Beispiel sagen, dass Ihnen an einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis viel gelegen ist. Und dass Sie sie zu einem Treffen einladen möchten, vielleicht zu einem Kaffee.

Kritik sachlich ansprechen

Falls Sie die Einladung annimmt, können Sie zu Beginn durchaus etwas Small Talk machen, um das Eis zu brechen. Kommen Sie dann auf die kritisierten Punkte. Vermeiden Sie Vorwürfe, zeigen Sie Verständnis, wo angezeigt, begründen Sie auch Ihr eigenes Verhalten. Ein Gespräch kann nicht nur sachlich klären. Sondern schafft auch eine Beziehungsebene. Vielleicht lässt sich das Problem so lösen; und damit auch ohne Kontakt mit der Verwaltung.

Falls all dies nichts helfen sollte, müssen Sie sich entscheiden, ob Ihnen die Wohnung diesen Konflikt wert ist. Oder ob Sie sich etwas Neues suchen wollen. Nachbarschaftlicher Frieden ist wichtig für die Wohnqualität. Und nicht jeder Konflikt lässt sich lösen. Ich wünsche Ihnen, dass es in Ihrem Fall gelingt.

* Eugen Bütler ist psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch

