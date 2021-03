RATGEBER Tipps und Tricks auf dem Weg zum Traumhaus Der Traum vom Eigenheim ist für viele aktueller denn je. Rund zwei Drittel aller Mieterinnen und Mieter in der Schweiz planen den Erwerb eines Eigenheims. Doch wie finde ich das richtige Objekt und wie stelle ich die Finanzierung sicher? Wir haben für Sie die wichtigsten Punkte rund um den Immobilienkauf zusammengetragen. Shahram Shad, Moneypark 29.03.2021, 09.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Könnten wir in diesem Haus glücklich sein? Ein Kauf ist mit vielen Fragen verbunden. Schliesslich muss auch das Bauchgefühl stimmen. Bild: Solstock

Der Wunsch nach einem Eigenheim ist allgegenwärtig – und er wurde durch Corona noch einmal befeuert. Längst übersteigt die Nachfrage nach Immobilien das Angebot, was vor allem in beliebten Gebieten zu starken Preisanstiegen und grösserer Konkurrenz bei der Suche geführt hat. Sollten Sie den Wunsch hegen, eine Immobilie zu kaufen, empfehlen wir Ihnen vor allem eins: Geduld haben und sich gut informieren. Denn mit den richtigen Tipps gelingt der Weg in die eigenen vier Wände.

Wie finde ich die perfekte Immobilie?

Zu Beginn eine gute Nachricht: Über die Hälfte der Verkäufer verkauft nicht zwangsläufig an den Meistbietenden, Sympathie und Familienbonus sind ebenso ausschlaggebend. Dies ergab eine repräsentative Umfrage im Rahmen der MoneyPark-Wohntraumstudie 2021 in Zusammenarbeit mit Helvetia und alacasa.ch. Nichtsdestotrotz: Die Nachfrage nach Wohneigentum steigt weiter und übersteigt damit das Angebot. Das führt zu mehr Bieterverfahren, was gerade Käuferinnen und Käufer mit einem knappen Budget benachteiligt und zu einigen frustrierenden Momenten führen kann. Eine gute Vorbereitung ist daher essenziell.

Bereits vor der Suche sollten sich Käuferinnen und Käufer im Klaren sein, welchen Kaufpreis sie sich leisten können. Eine Einschätzung der Finanzen zeigt die Obergrenze des Budgets, welche spätestens bei einem Bieterverfahren von zentraler Bedeutung ist. Zudem bringt sie eine grosse Zeitersparnis, da nur Immobilien besichtigt werden, die auch im individuellen Budget liegen. Für eine erfolgreiche Suche ist zudem das Netzwerk zentral. Der Eigenheimwunsch sollte nicht nur bei Familie, Freunden und Verwandten platziert werden, sondern auch bei Maklern oder unabhängigen Hypothekarvermittlern. Letztere verfügen über ein enormes Netzwerk und kommen oft mit Personen in Kontakt, welche eine Immobilie verkaufen möchten und nach einem geeigneten Käufer suchen.

Wo liegt mein Hauptaugenmerk bei der Besichtigung?

Die Immobilie sollte bei einer Besichtigung genauer unter die Lupe genommen werden. Wichtige und gern vergessene Kriterien sind die Lärmbelastung und der energetische Zustand der Immobilie, welche nicht anhand von Fotos geprüft werden können. Zudem braucht es eine Einschätzung der erwarteten Investitionen in Gebäude und Technik. Nach einer gründlichen Analyse lässt sich auch der Kaufpreis einfacher verifizieren. Bei Standardobjekten eignen sich Online-Tools, welche unter Verwendung von Algorithmen den Objektwert ermitteln. Bei sehr alten Liegenschaften, aber auch bei Liebhaber- oder Luxusobjekten ist der Beizug einer Expertin oder eines Experten empfehlenswert. Sie oder er beurteilt neben der Lage und Ausstattung der Liegenschaft auch die Bausubstanz. Mit Blick in die Zukunft können so allfällige spätere Probleme vorzeitig erkannt werden.

Tipp: Möchten Sie diese Zeit nicht aufbringen oder fehlt es Ihnen an Fachwissen, wenden Sie sich am besten an einen unabhängigen Hypothekar- oder Immobilienexperten, der Sie durch den gesamten Prozess begleitet.

Für viele Schweizer Familien ein grosser Traum: Die eigenen vier Wände. Bild: Halfpoint Images / Moment RF

Wen soll ich für eine Hypothek anfragen?

Beim Thema Hypothek vertrauen viele Hauskäufer blind dem Angebot ihrer Hausbank. Diese bietet jedoch nur selten die günstigste Finanzierungslösung. Sehr häufig unterscheiden sich die Angebote verschiedener Kreditgeber wie Banken, Versicherungen und Pensionskassen merklich. Gerade Versicherungen und Pensionskassen sind die beiden Anbietergruppen, welche derzeit im Hypothekarbereich viel stärker wachsen als die Banken. Grund für das starke Wachstum sind äusserst attraktive Konditionen bei langfristigen Festhypotheken. Gerade Pensionskassen offerieren hier Zinsen, welche teils deutlich unter den Top-Konditionen von Banken liegen.

Die Wahl des Hypothekaranbieters ist aber längst nicht nur vom offerierten Zinssatz abhängig: Auch steuerliche Aspekte und Vorsorgethemen sollten mitberücksichtigt werden. Ebenfalls unterscheiden sich die Vergabekriterien sowie die Vertragsbedingungen der einzelnen Anbieter teilweise stark. Beispielsweise gibt es mittlerweile Anbieter, vorwiegend Pensionskassen, die einen kostenlosen Ausstieg aus Festhypotheken beim Verkauf der Liegenschaft ermöglichen.

Tipp: Holen Sie sich Offerten von verschiedenen Anbietern ein und berücksichtigen Sie beim Vergleich nicht nur Banken, sondern auch Versicherungen und Pensionskassen. Zudem macht es Sinn, den Immobilienkauf und die Finanzierungsstrategie im Paket anzuschauen. Hier kann eine unabhängige Beratung helfen.

Welche Kriterien muss ich erfüllen, um eine Hypothek zu erhalten?

Finanzierungsinstitute knüpfen die Vergabe von Hypotheken an gewisse Bedingungen hinsichtlich der Vermögens- und Einkommenssituation des Käufers.

Belehnung

In der Regel finanzieren Hypothekargeber bis zu 80 Prozent der Immobilie. Es ist jedoch auch eine höhere Belehnung möglich, wenn Zusatzsicherheiten eingebracht werden. Für Ihren Anteil aus eigenen Mitteln können Sie unter anderem Kontoguthaben, Wertschriften, Vorsorgeguthaben (nur bei selbstgenutztem Wohneigentum), den Rückkaufswert von Versicherungspolicen sowie Erbvorbezüge einsetzen. Aber Achtung: Mindestens zehn Prozent des Kaufpreises Ihrer Immobilie muss mit Mitteln finanziert werden, die nicht aus der 2. Säule stammen. Oft wird hier auch vom sogenannten «hard cash» gesprochen.

Tragbarkeit

Durch die Überprüfung der Tragbarkeit stellen Hypothekargeber sicher, dass die Kosten der Immobilie maximal einen Drittel des Haushaltseinkommens der Käuferschaft betragen. Zu den Kosten gehören die Hypothekarzinszahlungen, die Nebenkosten und auch allfällige Amortisationszahlungen. Der Gesetzgeber will, dass die Hypothek innert 15 Jahren oder bis zur Pensionierung auf zwei Drittel des Immobilienwertes reduziert wird. Eine weiterführende Amortisation wird grundsätzlich nicht verlangt. Die Hypothekarzinszahlungen werden für die Tragbarkeit auch im aktuell niedrigen Zinsumfeld mit einem Zinssatz von rund fünf Prozent berechnet. So stellen die Finanzinstitute sicher, dass sich die Käufer die Immobilie auch bei steigenden Zinsen beziehungsweise in einem Hochzinsumfeld leisten können.

Tipp: Belehnung und Tragbarkeit sind Richtwerte, bei denen es in der Praxis Spielraum gibt. Wenn Ihnen also ein Anbieter keine Finanzierung gibt, müssen Sie den Traum vom eigenen Zuhause nicht sofort aufgeben. Sprechen Sie mit einem unabhängigen Hypothekarspezialisten, dieser kennt die Anbieter und weiss, bei wem Sie mit Ihren individuellen Voraussetzungen eine gute Chance haben.

Soll ich meine 2. und 3. Säule verpfänden oder beziehen?

Diese Frage wird in vielen Beratungsgesprächen gestellt und kann nicht mit einer allgemeingültigen Aussage beantwortet werden. Sie sollten Ihre Entscheidung primär unter Einbezug der folgenden drei Überlegungen treffen:

1. Verpfändung erhöht Tragbarkeit und Zinskosten

Entscheiden Sie sich, Pensionskassenguthaben oder Vorsorgegelder aus der dritten Säule zu verpfänden, erhöht sich Ihre Hypothek um die entsprechende Summe und damit steigen die Zinskosten. Die verpfändete Summe Ihres Vorsorgeguthabens dient nur als Sicherheit und verbleibt in der Pensionskasse respektive der dritten Säule. Ihr Vorsorgeguthaben wird weiterhin verzinst und in der Pensionskasse und bei einer Versicherungslösung der 3. Säule bleibt auch der Versicherungsschutz erhalten. Die höheren Zinskosten wiederum können bei den Steuern in Abzug gebracht werden. Voraussetzung ist aber, dass die höhere Hypothek getragen werden kann, sprich die Tragbarkeit auch bei einer Verpfändung gegeben ist.

2. Bezug schmälert Versicherungsschutz und Verzinsung

Wird das Vorsorgeguthaben bezogen, profitieren Sie nicht mehr von der Verzinsung des Altersguthabens und Sie verlieren für die bezogene Summe einen allfälligen Versicherungsschutz. Dafür bringen Sie mehr Eigenkapital in Ihr Eigenheim ein und bezahlen somit tiefere Hypothekarzinsen.

3. Je nach PK-Anbieter lässt sich Lücke schliessen

Schauen Sie im Fall eines Bezugs des Pensionskassenguthabens im Reglement der Pensionskasse nach, ob sich die entstandene Lücke durch spätere Einzahlungen wieder schliessen lässt. Wenn nicht, geht dies zulasten Ihrer Altersrente. Bei der dritten Säule können Sie den Bezug nicht kompensieren, aber sehr wohl in den Folgejahren erneut Säule-3a-Sparen. Zu beachten ist, dass sowohl der Bezug von Pensionskassengeldern als auch von der dritten Säule eine Steuerlast zur Folge hat, während Einzahlungen von den Steuern abgezogen werden können.

Welche Hypothekarmodelle gibt es?

Festhypothek

Eine Festhypothek wird mit einem fix definierten Zinssatz und für eine gewisse Laufzeit abgeschlossen, normalerweise für zwei bis zehn Jahre. Immer mehr Anbieter offerieren auch längere Laufzeiten bis zu 25 Jahren. Der Zinssatz bleibt während der gesamten Laufzeit unverändert, unabhängig von der Entwicklung der Hypothekarzinsen am Markt. Da Festhypotheken an fixe Laufzeiten gebunden sind, muss entsprechend bei einem vorzeitigen Ausstieg in der Regel eine Vorfälligkeitsprämie bezahlt werden. Es gibt aber zunehmend Anbieter, wie beispielsweise Pensionskassen, welche insbesondere bei sehr langen Laufzeiten einen kostengünstigen oder gar kostenlosen Ausstieg ermöglichen. Vermehrt werden auch Switch-Optionen zum kostenfreien Wechsel in neue Festhypotheken angeboten. Diese Option ermöglicht während der Laufzeit einer Festhypothek jederzeit in eine länger laufende Festhypothek umzusteigen, sofern der neue Zinssatz höher ist. So haben Sie die Möglichkeit, beispielsweise bei einem erwarteten Zinsanstieg, vor Ablauf der bestehenden Hypothek vorzeitig eine neue Festhypothek abzuschliessen.

Eine Festhypothek kann je nach Anbieter bis zu zwei Jahren vor Laufzeitbeginn abgeschlossen werden. Dies ermöglicht die vorzeitige Fixierung der Hypothek zu den aktuell gültigen Zinssätzen gegen Bezahlung eines Forward-Zuschlages. Ein Forward-Abschluss macht also dann Sinn, wenn steigende Hypothekarzinsen erwartet werden. Gewisse Institute bieten gegenwärtig vorzeitige Fixierungen mit keinem oder nur geringen Zuschlägen an.

Die Beliebtheit von sehr langfristigen Festhypotheken nahm in den letzten Jahren laufend zu. Einerseits aufgrund der historisch tiefen Zinsen, andererseits aufgrund der flachen Zinskurve. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen.

Geldmarkt-Hypothek

Bei einer Geldmarkt-Hypothek werden die Zinsen während der Laufzeit der Hypothek regelmässig angepasst, üblicherweise alle drei Monate. Der Hypothekarzinssatz setzt sich dabei aus einem Referenzzinssatz und einer Marge zusammen. Die Geldmarkt-Hypothek wird meist in einem zwei- bis fünfjährigen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen. Bisher diente der Libor als Referenzzinssatz für Geldmarkt-Hypotheken. Da dieser jedoch per Ende 2021 eingestellt wird, wechseln die Hypothekaranbieter nun schrittweise zum Saron (Swiss Average Rate Over Night) als Basis zur Berechnung des Hypothekarzinssatzes. Dabei ändern sie auch oft die sonstigen Vertragsbestimmungen: Bei gewissen Anbietern ist die Grundlaufzeit bei der Saron-Hypothek wesentlich kürzer, als sie bei der Libor-Hypothek war. Dies ermöglicht Ihnen eine gewisse Flexibilität im Hinblick auf die Rückzahlung der Hypothek, die Umschichtung in ein anderes Hypothekarmodell oder das Wechseln des Anbieters.

Die Nachfrage nach Libor-Hypotheken hat sich in den letzten fünf Jahren mehr als halbiert. Abgelöst wurden sie vorwiegend durch Festhypotheken von sechs bis zehn Jahren Laufzeit, nicht jedoch durch kurzfristige Laufzeiten.

Tipp: Welches Hypothekarmodell Sie wählen, hängt nicht nur vom aktuellen Zinsniveau und den Zinsprognosen ab, sondern auch von Ihrer persönlichen Situation und Ihrer Risikofähigkeit und -toleranz. Kurzfristige Hypotheken sind aktuell auch weiterhin nicht viel günstiger als langfristige. Wer heute eine fünfjährige Hypothek abschliesst und diese bei Fälligkeit verlängert, geht das Risiko ein, dass dies nur zu (deutlich) höheren Zinsen möglich sein wird. Mit einer langfristigen Hypothek reduzieren Sie dieses Risiko und haben hohe Plan- und Budgetsicherheit, sind aber länger an Ihr Finanzierungsinstitut gebunden.

Soll ich verschiedene Hypothekar-Tranchen abschliessen?

Aktuell bezahlen Sie für eine Hypothek mit langer Laufzeit nur geringfügig mehr Zins als für eine kurze Variante: Man spricht von einer flachen Zinskurve. Teilweise kommt es sogar vor, dass der Zinssatz über mehrere Laufzeitjahre gleich tief notiert. Rein auf den Zinssatz fokussiert lässt sich also sagen, dass eine langfristige Festhypothek generell attraktiver ist. Ausschlaggebend für das Abwägen der verschiedenen Optionen sind immer Ihre Zukunftspläne.

Eine Staffelung auf verschiedene Laufzeiten macht – völlig unabhängig vom Zinsumfeld – kaum je Sinn. Sie begeben sich damit unnötig in die Abhängigkeit eines Finanzierungsinstituts. Theoretisch soll eine Staffelung verhindern, dass der gesamte Hypothekarbetrag genau dann zur Verlängerung fällig wird, wenn das Zinsniveau hoch ist. In der Praxis zeigt sich aber, dass die Staffelung teilweise als Instrument der einseitigen Kundenbindung eingesetzt wird und damit dem Anbieter, nicht aber dem Kunden dient.

Denn: Wird bei einer gestaffelten Hypothek die erste Tranche fällig, wird Ihnen Ihr Finanzierungsinstitut keinen sehr attraktiven Zinssatz für eine Verlängerung offerieren. Dies aus zwei Gründen: Erstens sind Sie aufgrund der Staffelung an Ihr Institut gebunden, weil fast kein anderer Anbieter nur einen einzelnen Teil der Gesamthypothek übernehmen will. Damit sind Sie in keiner sonderlich guten Verhandlungsposition und müssen wohl den offerierten Zinssatz akzeptieren. Zweitens könnten Sie die noch laufende Tranche zwar ablösen, um den Anbieter zu wechseln. In der Praxis ist dies aber oft mit grossem Aufwand und hohen Kosten verbunden.

Eine Ausnahme gibt es: Wenn Sie einen Betrag nach einer bestimmten Zeit zurückzahlen möchten, weil Sie beispielsweise einen Erbvorbezug erwarten. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, dass Sie zum Beispiel eine drei- und eine zehnjährige Tranche abschliessen. Die erste Tranche zahlen Sie dann nach drei Jahren mit dem Geld aus dem Erbvorbezug komplett zurück, während die zweite Tranche noch für sieben Jahre weiterläuft. Wird dann auch die zweite Tranche zur Verlängerung fällig, haben Sie die volle Flexibilität, können Anbieter vergleichen und sich so den besten Zinssatz sichern.

Tipp: Es ist wichtig, dass Sie im Rahmen jedes Hypothekarabschlusses den Markt spielen lassen. Vergleichen Sie eine Vielzahl von Anbietern und finden Sie so den für die Laufzeit Ihrer Wahl günstigsten Finanzierungspartner. Kein Finanzierungsinstitut offeriert zu jedem Zeitpunkt und für jede Laufzeit die attraktivsten Konditionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Offerte für die Verlängerung der auslaufenden Tranche zinsgünstiger oder zumindest auch nur genauso attraktiv ist, wie die jeweils besten Anbieter am Markt, ist gering.

Muss ich die Hypothek absichern?

Im Rahmen der Festlegung der Finanzierungsstrategie sollte die Frage nach der Absicherung bedacht werden. Was passiert mit dem Haus oder der Wohnung, falls ein Erwerbsträger krank wird, verunfallt oder gar stirbt? Ohne die richtige Vorsorge besteht die Möglichkeit, dass die Hypothekarzinsen und Amortisationen sowie die Nebenkosten nicht mehr bezahlt werden können. Entsprechend wichtig ist es, Immobilienfinanzierungen immer ganzheitlich zu betrachten. Der Schlüssel dazu liegt wiederum in der Vorbereitung und führt über eine saubere Vorsorgeanalyse, die allfällige Lücken schliesst und das Traumhaus oder die Traumwohnung auf ein langfristiges, finanziell abgesichertes Fundament stellt.

Tipp: Ohne ausreichende Planung kann die Immobilie unter Umständen zur finanziellen Belastung werden. Denken Sie deshalb heute schon an morgen und stellen Sie sicher, dass Sie die Immobilie auch mit dem niedrigeren Einkommen nach der Pensionierung oder bei Erwerbsunfähigkeit weiterhin halten können. Mit einer persönlichen Vorsorgelösung sind Sie und Ihre Liebsten gegen alle Eventualitäten abgesichert und die Immobilie bleibt auch im Ernstfall tragbar. Zudem lassen sich Vorsorgelösungen oft mit einer steuerlichen Optimierung in Einklang bringen.

Worauf achte ich bei Dokumenten und Verträgen?

Ist die Traumimmobilie erst mal gefunden, sollten Sie die Vertragsgrundlagen genau studieren und die Finanzierung regeln. Vor dem Abschluss des Kaufs beim Notariat sind alle für den Kauf notwendigen Dokumente wie Kaufvertragsentwurf, Grundbuchauszug, Nutzungs- und Verwaltungsordnungen, Baubewilligungsakten oder Gebäudeversicherungsangaben gründlich zu prüfen. Ein besonderes Augenmerk gilt Belastungen im Grundbuch, welche leicht übersehen und böse Überraschungen mit sich bringen können. Beim Kauf von Stockwerkeigentum sollten zudem unbedingt die Jahresrechnungen und der Erneuerungsfonds gesichtet werden und bei bestehenden Bauten die Liste der bislang getätigten Investitionen.

Dieser Ratgeber entstand in Zusammenarbeit mit Moneypark.



Moneyark ist Spezialist für Hypotheken und Immobilien in der Schweiz und beschäftigt über 300 Mitarbeitende. Das Fintech bietet mit der Kombination aus persönlicher Beratung und Technologie massgeschneiderte Hypotheken- und Immobilienlösungen. Dabei unterstützt Moneypark seine Kundinnen und Kunden von der Suche über die Finanzierung, während der Eigentumsphase und beim Verkauf von Immobilien. Für die Finanzierung hält Moneypark mit Hypothekar- und Vorsorgeangeboten von mehr als 150 Anbietern, darunter Banken, Versicherungen und Pensionskassen, eine grosse Finanzierungsauswahl an einem Ort bereit. Die Beratung erfolgt entweder in einer der schweizweit mehr als 20 Filialen oder ortsunabhängig via Telefon oder online. Zur Moneypark-Immobilienplattform