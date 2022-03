Ratgeber Tante gestorben: Wie finde ich heraus, ob ich das Erbe nicht besser ausschlagen sollte? Ich bin Alleinerbe im Nachlass meiner ledigen Tante, die ich kaum gekannt habe und deren Vermögens­verhältnisse mir unbekannt sind. Ich möchte auf keinen Fall Schulden erben. Wie gehe ich am besten vor, um eine unliebsame Überraschung zu vermeiden? Claudine Cavegn* Jetzt kommentieren 16.03.2022, 11.30 Uhr

Claudine Cavegn.

Als Erbe treten Sie im Todeszeitpunkt mittels sog. «Universalsukzession» in die Rechtsstellung der Erblasserin ein. Einfacher ausgedrückt heisst das: Mit der Erbenstellung sind nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten verbunden. Unter anderem haften Sie als Erbe persönlich und mit Ihrem ganzen Vermögen für die Schulden der Erblasserin und des Nachlasses.

Fristen beachten

Dieser strengen Schuldenhaftung können Sie entgehen, indem Sie die Erbschaft ausschlagen. Eine solche Ausschlagungserklärung muss innert drei Monaten ab Kenntnis des Todes bzw. der Erbenstellung an die zuständige kantonale Behörde (Kanton Luzern: Teilungsbehörde bzw. Teilungsamt) erfolgen. Sollten Sie Nachkommen haben, braucht es auch für diese eine entsprechende Erklärung. Ist die Frist abgelaufen, kann das Erbe grundsätzlich nicht mehr ausgeschlagen werden.

Haben Sie die Erbschaft erst einmal angenommen, können Sie nicht mehr ausschlagen. Von einer Annahme ist auch dann auszugehen, wenn Sie sog. «Einmischungshandlungen» vornehmen. Dies sind Handlungen, die über die blosse Verwaltung des Nachlasses hinausgehen, wie etwa die Verteilung oder Aneignung von Nachlasswerten oder ein Begehren um Eintragung der Erben im Grundbuch. Auch die Bestellung des Erbscheines ist äusserst heikel. Sind Sie unsicher, ob Sie die Erbschaft annehmen wollen oder nicht, sollten Sie sehr vorsichtig sein mit Handlungen für den Nachlass bzw. solche konsequent unterlassen.

Überblick verschaffen

Vor der Annahme der Erbschaft sollten die finanziellen Verhältnisse der Erblasserin soweit wie möglich evaluiert werden. Banken und Behörden verlangen für Auskünfte in aller Regel einen Erbschein. Wird ein solcher bestellt, kann dies jedoch unter Umständen als Einmischung gewertet werden. Abhilfe kann hier die sog. «Auskunftsbescheinigung» bieten, die in einigen Kantonen auf Antrag ausgestellt wird. Diese Bescheinigung soll Einsicht in die Finanzen der Verstorbenen ermöglichen.

Schliesslich können Sie bis einen Monat seit Beginn der Ausschlagungsfrist die Aufnahme eines öffentlichen Inventars bei der kantonal zuständigen Behörde verlangen. Dabei wird ein Rechnungsruf durchgeführt und es werden die Aktiven und Passiven der Erblasserin aufgelistet. Die Aufnahme des öffentlichen Inventars ist kosten- und zeitintensiv.

Vorgehen prüfen

Alsdann können Sie die Erbschaft entweder ausschlagen, vorbehaltlos oder unter öffentlichem Inventar annehmen (d.h. Haftung grundsätzlich nur für die im Inventar aufgeführten Schulden) oder die amtliche Liquidation verlangen.

Schlagen alle nächsten gesetzlichen Erben den Nachlass aus, so wird er vom Konkursamt liquidiert. Ein allfälliger Überschuss ist trotz Ausschlagung den ursprünglich Berechtigten zu überlassen.

* Claudine Cavegn ist Expertin für Erbschaftsberatung.

