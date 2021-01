Ratgeber Stärkt Sellerie die Liebeskraft? Jetzt ist Saison für Knollensellerie. Stimmt es eigentlich, dass diese Knolle eine aphrodisierende Wirkung hat? Und noch dazu sehr vitaminreich ist? Und wie behält der Sellerie beim Kochen seine schöne Farbe? Herbert Huber * 22.01.2021, 15.32 Uhr

Knollensellerie gehört zur Familie der Wurzelgemüse. Mit einer grossen knorrigen Wurzel wächst er unter der Erde, wo er sein Innenleben mit einer dicken leicht grünlichen Schale schützt. Unter dieser Schale gedeiht dann das würzige Fruchtfleisch. Das Aroma verdankt dieses Gemüse dem hohen Anteil an ätherischen Ölen. Mit dem Kalzium, dem Eisen und anderen Vitaminen ist die Knolle des Selleries für Ernährungsbewusste wirklich äusserst wertvoll.

Mit der neuzeitlichen Züchtung des schneeweissen Sellerieknollens hat man leider die geschmacksgebenden ätherischen Öle, welche in den gelblichen Flecken eingelagert sind, um der Schönheit willen weggezüchtet. Was solls. Für mich ist Sellerie so oder so ein wunderbares Gemüse. Auch wenn der Knollen optisch nicht gerade einen Schönheitswettbewerb gewinnt. Fast wie bei den Menschen – innere Werte sind manchmal wichtiger. Ob der Begriff Knollennase etwas mit Sellerie zu tun hat?

Für Frische: Feucht lagern

In der Berufsschule haben wir gelernt, dass Knollensellerie ein Wintergemüse sei. Er wird ab dem Oktober geerntet. Und wenn er bei hoher Luftfeuchtigkeit und etwa 5 Grad gelagert wird, bleibt er lange frisch. Knollensellerie, welcher eine schrumpflige oder brösmelige Haut hat, wurde falsch gelagert. Kaufen Sie ihn am besten auf dem Markt. Seine Frische ist leicht zu erkennen. Sonst die «Märitfrau» fragen.

Salat: Die geschälten Knollen, will ich sie für einen Selleriesalat verwenden, reibe ich mit etwas Zitronensaft ein. Damit sie möglichst weiss bleiben. Und dann dünne Scheiben hobeln, davon feine Streifen (Julienne) schneiden und alles mit einer leichten, selbst gemachten Mayonnaise, fein geschnittenen Äpfeln oder Ananas vermischen. Auf den fertigen Salat grosszügig Baumnusskerne verteilen.

Kochen: Zuerst die dicke Schale abschälen. Etwas grosszügig, bis aufs helle Fleisch. Die «Schilfere» kann man weiter verwerten – gut gewaschen eignet sie sich zum Würzen einer Bouillon, in welcher ein Siedfleisch drin köchelt. Beim Kochen der Knollen gilt die Regel: Wie jedes Wurzelgemüse muss Sellerie sehr präzis gekocht werden, so, dass er gerade gar ist (leicht al dente), aber ja nicht zerfällt.

Möchten Sie die Knollen ganz kochen, empfehle ich, diese im Steamer zu dämpfen. Sind diese gar, sofort im leichten Eis-Zitronenwasser abkühlen. Abtrocknen und daraus ein herrliches Sellerie-Piccata kochen.

Sellerie-Fan Richard Burton

Für die Zubereitung einer Suppe empfehle ich das gleiche Prozedere wie für eine Kartoffelsuppe. Zum Abschmecken ein Gütschli Weisswein, etwas Rahm und Butter und alles mit dem Stabmixer aufschäumen. Und: Nicht nur olfaktorisches (Geruchswahrnehmung) Potenzial liegt im Sellerie. Aphrodisierend ist Sellerie alleweil. Nun weiss ich auch, wieso Richard Burton, als ich bei Liz Taylor in den 60er-Jahren Privatkoch war, mich bat, ihm zum Frühstück frisch gepressten Selleriesaft zu kredenzen. Sehr viel Selleriesaft.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier