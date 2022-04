Ratgeber Sollte ich weniger Bündnerfleisch essen? Ich esse das ganze Jahr über viel Bündnerfleisch. Nun frage ich mich: Zählt Bündnerfleisch zum «roten Fleisch», das weniger gesund ist? Ansonsten esse ich kaum Fleisch, dafür aber viel Obst und Gemüse. Auch trainiere ich täglich. Ich möchte meinen Body Mass Index (BMI) von 19.5 behalten. Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 03.04.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Ausnahme von der Regel darf wohl sein, meine ich, ohne Ihre Gesamtkonstitution zu kennen. Denn das wäre nötig, um wirklich eine Ernährungsempfehlung abgeben zu können. Eine ausgewogene Ernährung ist immer auch in Verbindung mit dem Verzehr aller weiteren Lebensmittel, mit dem Alter, den Lebensumständen sowie der Aktivität allgemein zu sehen.

Fachjournalistin Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Die Schweizerische Lebensmittelpyramide empfiehlt zwei bis drei Portionen Fleisch pro Woche, davon einmal pro Woche Wurstwaren, Trockenfleisch, Speck oder Aufschnitt. Bündnerfleisch, wie auch Appenzeller Mostbröckli, Walliser Trockenfleisch oder anderes Trockenfleisch stammt von Rindern. Damit gehört es zu rotem Fleisch, das gemäss Eidgenössischer Ernährungskommission bei einem erhöhten Konsum über Jahre hinweg gesundheitlich negative Auswirkungen haben kann, wie auf die Sterblichkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebsarten wie Dickdarmkrebs oder Diabetes mellitus Typ 2.

Beim Trockenfleisch kommt zusätzlich der erhöhte Gehalt an Salz und, wenn das Fleisch gepökelt wurde, Nitrit (im Pökelsalz beigemischt) durch die Verarbeitung dazu. 100 g Trockenfleisch enthalten 4.1 Gramm Salz. Empfohlen werden maximal 5 Gramm pro Tag. Eine hohe Salzzufuhr wird mit einem erhöhten Risiko für Herzkreislauferkrankungen in Verbindung gebracht. Die Empfehlung, wenig rotes Fleisch zu essen, gilt für Erwachsene im Alter von 35 bis 70 Jahren. Bei älteren Menschen sind Vorgaben gemäss der Eidgenössischen Ernährungskommission nicht mehr angezeigt. Bei dieser Altersgruppe, die manchmal auch unter Appetitlosigkeit leidet oder Fleisch immer weniger mag, ist die Deckung des Proteinbedarfs vorrangig.

Trockenfleisch ist fettarm

Trockenfleisch bietet auch viele Vorteile. Das aus mageren Rindsstotzen hergestellte Fleisch ist eine wertvolle Quelle von hochwertigem Protein, der Vitamine A, B1, B12, Niacin sowie Eisen, Zink und Selen. Dazu ist es fettarm und enthält entsprechend wenig Kalorien. Nicht zu vergessen das Aroma und die Vielfalt an Geschmack, die durch das Trocknen, beim Mostbröckli auch das vorgängige Räuchern, entsteht.

Positiv ist auch die Haltbarkeit vom Fleisch, die durch die langsame Trocknung an der Luft oder in klimatisierten Räumen erreicht wird. Während den drei bis sechs Monaten des Abhängens bei 12 bis 18 °C verlieren die Fleischstücke 45 bis 55 Prozent an Wasser. Den schädlichen Mikroorganismen wird so die Lebensgrundlage entzogen. Mit der Zeit bildet sich dafür ein weisser Edelschimmel auf der Oberfläche. Er fördert die Aromabildung und schützt das Fleischstück vor Oxidation. Das Fleisch fürs Bündnerfleisch muss nicht aus Graubünden stammen, was bei einer Jahresproduktion von über 2.5 Millionen kg auch nicht realistisch wäre.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen