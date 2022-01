Ratgeber Sollen wir für Sex einen regelmässigen Termin fixieren? Meine Frau und ich sind seit 20 Jahren zusammen. Unsere Sexualität ist etwas abgeflacht, im hektischen Alltag fehlt uns auch oft die Gelegenheit. Oder wir haben nicht gleichzeitig Lust. Nun möchte ich meiner Frau vorschlagen, ein z.B. wöchentliches Zeitfenster dafür abzumachen. Wäre die fehlende Spontaneität dabei ein Problem? Birgit Kollmeyer * Jetzt kommentieren 05.01.2022, 18.00 Uhr

Viele langjährige Paare hoffen, dass Lust auf Sex spontan entsteht, machen aber die Erfahrung, dass dies im vollgepackten Alltag doch nicht passiert. Müdigkeit, Noch-zu-Erledigendes-im Kopf, Anspannung...: Vieles verhindert, dass wir Lust entwickeln.

Es gibt zwar Menschen – vor allem Männer – die sich gerade in Stresssituationen Sexualität wünschen und sie als eine Art Ventil schätzen. Viele andere aber brauchen vor der sexuellen Begegnung Entspannung und eine liebevolle Atmosphäre, um Begehren entwickeln zu können.

Regelmässig Zeit füreinander

Daher ist es für diese Paare hilfreich, regelmässige Zeitfenster abzumachen, in denen sie sich Zeit füreinander nehmen. Sie sorgen dann dafür, dass wichtige Dinge erledigt sind oder auf einer To-do-Liste stehen, damit sie den Kopf freibekommen. Sie nehmen sich Zeit, um sich auszutauschen, miteinander zu kuscheln, gemeinsam zu duschen oder zu baden oder sich gegenseitig zu massieren. Schönes Licht, vielleicht auch Musik oder ein duftendes Massageöl können helfen, in die Sinnlichkeit zu kommen. Vielleicht entwickelt sich dabei sexuelle Lust, vielleicht aber auch nicht. Das sollte dann für beide in Ordnung sein.

Ein Paar kann aber auch beschliessen, regelmässig Sex zu haben, ohne auf die Lust zu warten. Die Partner stellen und stimmen sich dann darauf ein. Sie wissen, dass ihnen die sexuelle Begegnung guttut, und entscheiden sich dafür.

Erotik entsteht in längeren Partnerschaften in der Regel nicht von allein, sondern braucht «Nachhilfe»: Jede(r) kann versuchen herauszufinden, was sie oder er braucht, um sexuelles Begehren zu entwickeln: Das kann Zeit für sich allein sein, das Geniessen der Natur mit allen Sinnen, aber auch Pflege und Bewegung, um sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Auch erotische Literatur, gute erotische Filme oder auch Spiele, bei denen es um Erotik geht, können das Begehren anregen.

Spannung ausserhalb der Komfortzone

Allerdings ist Erotik nicht ohne Risiko zu haben: Das Risiko, dass das Gegenüber mit Ablehnung reagiert, wenn man seine Ideen und Wünsche zeigt. Sicherer ist es, in der Komfortzone zu bleiben, also nur Dinge vorzuschlagen, von Sie wissen, dass beide sie mögen. Spannung entsteht aber dann, wenn man die Komfortzone verlässt und etwas Neues wagt. Vielleicht ist es ein Reinfall, dann kann man zusammen darüber lachen, vielleicht ist es aber auch eine Bereicherung.

Ein Paar aus meiner Praxis hatte eine wunderbare Idee: Wöchentlich badeten sie zusammen und jeder durfte dem anderen einen erotischen Wunsch zu nennen. Der Partner antwortete nicht gleich, sondern entschied später, ob er den Wunsch umsetzen wollte oder nicht. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann baden sie vielleicht noch heute...

* Birgit Kollmeyer, Dipl.-Psychologin, Paar- und Sexualtherapie, Bern

